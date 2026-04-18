Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 16:55

Minsa prohíbe certificados de salud mental para trabajos y estudios en Panamá

El Minsa prohíbe pedir certificados de salud mental para empleo o estudios en Panamá. La medida aplica a sector público y privado.

Minsa prohíbe certificados de salud mental 

Minsa prohíbe certificados de salud mental 

MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una advertencia clara: queda prohibido solicitar certificados de salud mental para acceder a empleos, estudios o cualquier trámite administrativo en todo el país. La medida es de cumplimiento obligatorio inmediato y aplica tanto al sector público como privado.

¿A quiénes aplica esta prohibición?

La disposición alcanza a:

  • Instituciones del Estado
  • Empresas privadas y empleadores
  • Universidades, colegios y escuelas
  • Agencias de empleo e intermediarios

En pocas palabras: ninguna entidad en Panamá puede exigir este documento como requisito general.

¿Qué dice la ley?

La decisión se basa en la Ley No. 364 de 6 de febrero de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 27 de junio de 2024, que reconocen la salud mental como un derecho humano.

Certificados médicos de incapacidad en Panamá

Estas normas establecen que:

  • Nadie puede ser discriminado por su salud mental
  • Se debe garantizar la confidencialidad
  • Se prohíbe la estigmatización en trabajo y educación

Certificados no predicen comportamiento

El Minsa fue enfático en un punto clave:

Los certificados de salud mental no sirven para predecir el desempeño laboral ni educativo.

Desde el punto de vista médico:

  • Solo reflejan un estado momentáneo
  • No determinan conducta futura
  • No miden honestidad ni capacidad profesional

Además, su uso masivo sobrecarga el sistema de salud y afecta a quienes realmente necesitan atención especializada.

Orden directa: eliminar el requisito de inmediato

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Las instituciones deben:

  • Eliminar de inmediato este requisito
  • Modificar reglamentos y formularios
  • Capacitar a su personal para evitar su solicitud

El incumplimiento puede generar sanciones legales y administrativas.

¿Hay excepciones?

Sí, pero muy limitadas.

Solo se permitirá una evaluación de salud mental cuando:

  • Exista una función de alto riesgo específica
  • Sea un caso individual y justificado
  • No se aplique de forma general

Esta medida representa un giro importante en Panamá, ya que elimina una práctica común en procesos de contratación y admisión educativa. También busca proteger derechos fundamentales y reducir la discriminación.

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