Minsa prohíbe certificados de salud mental para trabajos y estudios en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una advertencia clara: queda prohibido solicitar certificados de salud mental para acceder a empleos, estudios o cualquier trámite administrativo en todo el país. La medida es de cumplimiento obligatorio inmediato y aplica tanto al sector público como privado.

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¿A quiénes aplica esta prohibición?

La disposición alcanza a:

Instituciones del Estado

Empresas privadas y empleadores

Universidades, colegios y escuelas

Agencias de empleo e intermediarios

En pocas palabras: ninguna entidad en Panamá puede exigir este documento como requisito general.

¿Qué dice la ley?

La decisión se basa en la Ley No. 364 de 6 de febrero de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 27 de junio de 2024, que reconocen la salud mental como un derecho humano.

Certificados médicos de incapacidad en Panamá Nono

Estas normas establecen que:

Nadie puede ser discriminado por su salud mental

Se debe garantizar la confidencialidad

Se prohíbe la estigmatización en trabajo y educación

Certificados no predicen comportamiento

El Minsa fue enfático en un punto clave:

Los certificados de salud mental no sirven para predecir el desempeño laboral ni educativo.

Desde el punto de vista médico:

Solo reflejan un estado momentáneo

No determinan conducta futura

No miden honestidad ni capacidad profesional

Además, su uso masivo sobrecarga el sistema de salud y afecta a quienes realmente necesitan atención especializada.

Orden directa: eliminar el requisito de inmediato

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045620585854574763?s=20&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma informó que la solicitud de certificado de salud mental como requisito para trámites laborales, educativos o administrativos de carácter general, queda prohibida en todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional, en cumplimiento de la Ley 364 del 6 de… pic.twitter.com/goRvtpQpRR — Telemetro Reporta (@TReporta) April 18, 2026

Las instituciones deben:

Eliminar de inmediato este requisito

este requisito Modificar reglamentos y formularios

Capacitar a su personal para evitar su solicitud

El incumplimiento puede generar sanciones legales y administrativas.

¿Hay excepciones?

Sí, pero muy limitadas.

Solo se permitirá una evaluación de salud mental cuando:

Exista una función de alto riesgo específica

Sea un caso individual y justificado

No se aplique de forma general

Esta medida representa un giro importante en Panamá, ya que elimina una práctica común en procesos de contratación y admisión educativa. También busca proteger derechos fundamentales y reducir la discriminación.