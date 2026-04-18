Minsa prohíbe certificados de salud mental para trabajos y estudios en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una advertencia clara: queda prohibido solicitar certificados de salud mental para acceder a empleos, estudios o cualquier trámite administrativo en todo el país. La medida es de cumplimiento obligatorio inmediato y aplica tanto al sector público como privado.
¿A quiénes aplica esta prohibición?
La disposición alcanza a:
- Instituciones del Estado
- Empresas privadas y empleadores
- Universidades, colegios y escuelas
- Agencias de empleo e intermediarios
En pocas palabras: ninguna entidad en Panamá puede exigir este documento como requisito general.
¿Qué dice la ley?
La decisión se basa en la Ley No. 364 de 6 de febrero de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 27 de junio de 2024, que reconocen la salud mental como un derecho humano.
Estas normas establecen que:
- Nadie puede ser discriminado por su salud mental
- Se debe garantizar la confidencialidad
- Se prohíbe la estigmatización en trabajo y educación
Certificados no predicen comportamiento
El Minsa fue enfático en un punto clave:
Los certificados de salud mental no sirven para predecir el desempeño laboral ni educativo.
Desde el punto de vista médico:
- Solo reflejan un estado momentáneo
- No determinan conducta futura
- No miden honestidad ni capacidad profesional
Además, su uso masivo sobrecarga el sistema de salud y afecta a quienes realmente necesitan atención especializada.
Orden directa: eliminar el requisito de inmediato
Las instituciones deben:
- Eliminar de inmediato este requisito
- Modificar reglamentos y formularios
- Capacitar a su personal para evitar su solicitud
El incumplimiento puede generar sanciones legales y administrativas.
¿Hay excepciones?
Sí, pero muy limitadas.
Solo se permitirá una evaluación de salud mental cuando:
- Exista una función de alto riesgo específica
- Sea un caso individual y justificado
- No se aplique de forma general
Esta medida representa un giro importante en Panamá, ya que elimina una práctica común en procesos de contratación y admisión educativa. También busca proteger derechos fundamentales y reducir la discriminación.