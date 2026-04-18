Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 15:40

Árboles caen sobre vivienda en Tocumen y causan daños en el techo

Dos árboles cayeron sobre una vivienda en Tocumen y causaron daños en el techo. SINAPROC realizó labores de despeje en el área.

Árboles caen sobre vivienda en Tocumen 

Árboles caen sobre vivienda en Tocumen 

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Dos árboles colapsaron sobre una vivienda en el sector de Tocumen, provocando daños parciales en el techo, según informaron las autoridades. Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) acudió al lugar para realizar las labores de corte y despeje de los árboles caídos.

SINAPROC atiende la emergencia

Tras el incidente, también se coordinó con la Junta Comunal correspondiente para llevar a cabo la inspección estructural de la vivienda afectada.

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Sin reporte de víctimas

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, aunque los daños materiales obligan a evaluar las condiciones de seguridad de la residencia.

Las autoridades reiteran la importancia de reportar árboles en riesgo, especialmente durante temporadas de lluvias y fuertes vientos, para evitar este tipo de situaciones.

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