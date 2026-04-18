Árboles caen sobre vivienda en Tocumen y causan daños en el techo

Dos árboles colapsaron sobre una vivienda en el sector de Tocumen, provocando daños parciales en el techo, según informaron las autoridades. Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) acudió al lugar para realizar las labores de corte y despeje de los árboles caídos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

SINAPROC atiende la emergencia

Tras el incidente, también se coordinó con la Junta Comunal correspondiente para llevar a cabo la inspección estructural de la vivienda afectada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045595195408802196?s=20&partner=&hide_thread=false Dos árboles cayeron sobre una vivienda en Tocumen, provocando daños parciales en el techo. Personal de @Sinaproc_Panama realizó las labores de corte y despeje y se coordinó con la Junta Comunal las labores de inspección estructural. pic.twitter.com/6Tk3dJ488Q — Telemetro Reporta (@TReporta) April 18, 2026

Sin reporte de víctimas

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, aunque los daños materiales obligan a evaluar las condiciones de seguridad de la residencia.

Las autoridades reiteran la importancia de reportar árboles en riesgo, especialmente durante temporadas de lluvias y fuertes vientos, para evitar este tipo de situaciones.