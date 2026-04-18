Nuevos horarios en Vía Centenario: ATTT restringe equipo pesado desde este lunes

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación de nuevos horarios de restricción para el tránsito de equipo pesado en la Vía Centenario, a partir de este lunes 20 de abril.
Horarios de restricción
La medida prohíbe la circulación de vehículos de carga en los siguientes horarios:
- De 5:00 a.m. a 7:00 a.m.
- De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
El objetivo es reducir el congestionamiento vehicular durante las horas pico.
ATTT: Puntos de retención obligatoria
Las autoridades informaron que se mantendrán activos los puntos de control:
- Hacia la capital: retención en La Pesa de La Chorrera
- Hacia el interior: hasta el sector de Centennial, frente a Altaplaza Mall
Estos puntos operarán durante los horarios de restricción establecidos.
Objetivo de la medida
Según la ATTT, esta modificación busca:
- Mejorar la movilidad en una de las vías más transitadas
- Reducir los tiempos de traslado
- Reforzar la seguridad vial
Las autoridades exhortan a los conductores de equipo pesado a planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos.