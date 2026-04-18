Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 15:28

Nuevos horarios en Vía Centenario: ATTT restringe equipo pesado desde este lunes

ATTT anuncia restricción de equipo pesado en Vía Centenario desde el 20 de abril en horas pico. Conoce horarios y puntos de control.

ATTT restringe equipo pesado desde este lunes

ATTT restringe equipo pesado desde este lunes

Foto/ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación de nuevos horarios de restricción para el tránsito de equipo pesado en la Vía Centenario, a partir de este lunes 20 de abril.

Horarios de restricción

La medida prohíbe la circulación de vehículos de carga en los siguientes horarios:

  • De 5:00 a.m. a 7:00 a.m.
  • De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

El objetivo es reducir el congestionamiento vehicular durante las horas pico.

ATTT: Puntos de retención obligatoria

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Las autoridades informaron que se mantendrán activos los puntos de control:

  • Hacia la capital: retención en La Pesa de La Chorrera
  • Hacia el interior: hasta el sector de Centennial, frente a Altaplaza Mall

Estos puntos operarán durante los horarios de restricción establecidos.

Objetivo de la medida

Según la ATTT, esta modificación busca:

  • Mejorar la movilidad en una de las vías más transitadas
  • Reducir los tiempos de traslado
  • Reforzar la seguridad vial

Las autoridades exhortan a los conductores de equipo pesado a planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos.

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