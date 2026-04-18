Nuevos horarios en Vía Centenario: ATTT restringe equipo pesado desde este lunes

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación de nuevos horarios de restricción para el tránsito de equipo pesado en la Vía Centenario, a partir de este lunes 20 de abril.

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Horarios de restricción

La medida prohíbe la circulación de vehículos de carga en los siguientes horarios:

De 5:00 a.m. a 7:00 a.m.

De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

El objetivo es reducir el congestionamiento vehicular durante las horas pico.

ATTT: Puntos de retención obligatoria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045569732422856843?s=20&partner=&hide_thread=false La @ATTTPanama informa que a partir de este lunes 20 de abril implementará un ajuste en los horarios de restricción para equipo pesado en la Vía Centenario quedando de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. pic.twitter.com/u2pJKfWVQl — Telemetro Reporta (@TReporta) April 18, 2026

Las autoridades informaron que se mantendrán activos los puntos de control:

Hacia la capital: retención en La Pesa de La Chorrera

Hacia el interior: hasta el sector de Centennial, frente a Altaplaza Mall

Estos puntos operarán durante los horarios de restricción establecidos.

Objetivo de la medida

Según la ATTT, esta modificación busca:

Mejorar la movilidad en una de las vías más transitadas

Reducir los tiempos de traslado

Reforzar la seguridad vial

Las autoridades exhortan a los conductores de equipo pesado a planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos.