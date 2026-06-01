Panamá Nacionales -  1 de junio de 2026 - 15:17

¿Cuándo se celebrará el Día del Padre en Panamá en 2026?

La fecha en que se celebra el Día del Padre en Panamá también se conmemora en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Chile y Colombia.

 Día del Padre en Panamá.

 Día del Padre en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Día del Padre en Panamá se celebrará el tercer domingo de junio, que este año corresponde al 21 de junio. La fecha está establecida mediante la Ley 31 del 5 de diciembre de 1949, con el fin de estimular en los hijos el afecto y respeto familiar.

Esta celebración no solo se conmemora en Panamá durante este mes, sino también en diversos países del mundo como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, México, Reino Unido y Japón, entre otros.

¿Es un día de descanso obligatorio?

A diferencia del Día de la Madre, que está constituido por ley como un día de descanso obligatorio (feriado nacional) cada 8 de diciembre, el Día del Padre no es un día libre ni feriado oficial en Panamá, debido a que se celebra siempre en domingo y no está incluido en la lista de días de descanso obligatorio del Código de Trabajo.

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