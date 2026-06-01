¿Cuándo se celebrará el Día del Padre en Panamá en 2026?

El Día del Padre en Panamá se celebrará el tercer domingo de junio, que este año corresponde al 21 de junio. La fecha está establecida mediante la Ley 31 del 5 de diciembre de 1949, con el fin de estimular en los hijos el afecto y respeto familiar.
¿Es un día de descanso obligatorio?
A diferencia del Día de la Madre, que está constituido por ley como un día de descanso obligatorio (feriado nacional) cada 8 de diciembre, el Día del Padre no es un día libre ni feriado oficial en Panamá, debido a que se celebra siempre en domingo y no está incluido en la lista de días de descanso obligatorio del Código de Trabajo.