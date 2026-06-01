¿Cuándo se celebrará el Día del Padre en Panamá en 2026?

Día del Padre en Panamá. Shutterstock

Por Ana Canto El Día del Padre en Panamá se celebrará el tercer domingo de junio, que este año corresponde al 21 de junio. La fecha está establecida mediante la Ley 31 del 5 de diciembre de 1949, con el fin de estimular en los hijos el afecto y respeto familiar.

Esta celebración no solo se conmemora en Panamá durante este mes, sino también en diversos países del mundo como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, México, Reino Unido y Japón, entre otros.

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