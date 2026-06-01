FEPAFUT emite recomendaciones para el amistoso Panamá vs República Dominicana

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y los estamentos de seguridad dieron a conocer las medidas que regirán durante el partido amistoso entre Panamá y República Dominicana, programado para este 3 de junio en el estadio Rommel Fernández.

La apertura de puertas está prevista para las 5:00 p.m., mientras que el pitazo inicial será a las 7:45 p.m.

Los asistentes podrán ingresar al estadio por las dos entradas peatonales habilitadas: la ubicada sobre la vía José Agustín Arango (911) y la situada junto a la calle adyacente al casino.

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La FEPAFUT recordó que los boletos son completamente digitales y que no habrá venta de entradas ni taquillas habilitadas en el estadio. Hasta la fecha se han emitido 21,979 boletos, por lo que el encuentro se encuentra cerca de registrar un lleno total.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a los aficionados a evitar la compra de entradas mediante reventa para no ser víctimas de estafas. Los boletos solo deben adquirirse a través de los canales oficiales de FEPAFUT y Ticketplus.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061504893060366532&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama anunció el dispositivo de seguridad para el partido de despedida de la Selección de Panamá rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante República Dominicana este miércoles 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández, con un despliegue de más de 500 unidades… pic.twitter.com/qeiwYNbqFY — Telemetro Reporta (@TReporta) June 1, 2026

Operativo de seguridad

La Policía Nacional informó que más de 500 agentes participarán en el operativo de seguridad, el cual contará con tres anillos de protección.

El tercer anillo abarcará las áreas circundantes y accesos al estadio; el segundo estará enfocado en los controles y revisiones previas al ingreso por ambas entradas peatonales; mientras que el primero se desarrollará dentro del coliseo deportivo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades recomendaron llegar con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones y facilitar el ingreso ordenado al recinto.

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito también participará en el dispositivo para agilizar la movilidad vehicular y peatonal en las vías cercanas al estadio. Además, se contará con grúas para remover vehículos mal estacionados.