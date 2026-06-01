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Anuncian dispositivo de seguridad para el partido de despedida de la Selección de Panamá

La Policía anunció el dispositivo de seguridad para el partido de despedida de la Selección de Panamá rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante República Dominicana este miércoles 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández, con un despliegue de más de 500 unidades policiales. Por su parte, Carolina Joly, Coordinadora de Desarrollo de la FPF, informó que ya han sido emitidos más de 21 mil boletos y la apertura de puertas será a partir de las 5:00 p.m.