Dua Lipa se casa con Callum Turner: así fue su romántica boda en Londres

La tarde de este fin de semana comenzaron a circular las primeras fotografías de la boda entre la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, quienes contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia realizada en Londres.

Las imágenes muestran a la pareja saliendo del histórico Old Marylebone Town Hall, mientras familiares y amigos celebraban el enlace con flores y confeti.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue el look de la intérprete de “Levitating”, quien apostó por un elegante diseño de alta costura en tonos claros, acompañado de accesorios sofisticados que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en redes sociales.

Por su parte, Callum Turner lució un clásico traje azul oscuro que complementó el estilo elegante y discreto de la ceremonia.

De acuerdo con medios internacionales, la boda se realizó en un ambiente privado y reservado, con la presencia únicamente de personas cercanas a la pareja.

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Dua Lipa y Callum Turner ya son esposos

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo pública en 2024 y, tras varios meses de rumores, ambos confirmaron su compromiso durante 2025.

Las fotografías de la ceremonia no tardaron en viralizarse, generando miles de reacciones entre seguidores de la cantante, quienes destacaron la elegancia del evento y la felicidad reflejada por la pareja en cada imagen.