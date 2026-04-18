MEF aclara proceso para beneficiarios de CEPANIM y descarta listado de pago habilitado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que trabaja en el desarrollo de una plataforma moderna para la atención de beneficiarios del programa CEPANIM , con un proceso que se implementará de forma progresiva.

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CEPANIM: Proceso será por etapas

De acuerdo con la entidad, el nuevo sistema incluirá varias fases para facilitar la atención de los usuarios:

Registro en línea

Validación de datos

Programación de citas

Atención presencial

El objetivo es mejorar la eficiencia y organización del proceso para los beneficiarios.

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "¡Atención, beneficiarios de CEPANIM! Estamos trabajando para brindarte una plataforma moderna y eficiente. El proceso será progresivo para tu comodidad: Registro en línea. Validación de datos. Programación de cita. Atención presencial. Dato importante: Evita la desinformación. Actualmente, no hay listados de CEPANIM circulando. Si ves uno, asegúrate de que sea el de CEPADEM #ConPasoFirme Visita: www.mef.gob.pa" View this post on Instagram

MEF advierte sobre información falsa

El Ministerio hizo un llamado a la población a evitar la desinformación que circula en redes sociales.

“Actualmente no hay listados de CEPANIM circulando. Si ves uno, asegúrate de que sea el de CEPADEM”, indicó la entidad. “Actualmente no hay listados de CEPANIM circulando. Si ves uno, asegúrate de que sea el de CEPADEM”, indicó la entidad.

Recomendación a los ciudadanos

Las autoridades exhortan a los interesados a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales para evitar confusiones o fraudes.