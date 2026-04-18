MEF aclara proceso para beneficiarios de CEPANIM y descarta listado de pago habilitado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que trabaja en el desarrollo de una plataforma moderna para la atención de beneficiarios del programa CEPANIM, con un proceso que se implementará de forma progresiva.
CEPANIM: Proceso será por etapas
De acuerdo con la entidad, el nuevo sistema incluirá varias fases para facilitar la atención de los usuarios:
- Registro en línea
- Validación de datos
- Programación de citas
- Atención presencial
El objetivo es mejorar la eficiencia y organización del proceso para los beneficiarios.
MEF advierte sobre información falsa
El Ministerio hizo un llamado a la población a evitar la desinformación que circula en redes sociales.
Recomendación a los ciudadanos
Las autoridades exhortan a los interesados a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales para evitar confusiones o fraudes.