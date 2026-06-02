MINSA cierra matadero municipal de Colón por irregularidades

El Ministerio de Salud (MINSA) ordenó el cierre temporal del matadero municipal del distrito de Colón debido a una serie de deficiencias sanitarias, estructurales y ambientales que ponen en riesgo la salud pública.

La medida se mantendrá vigente hasta que la administración de la instalación implemente los correctivos exigidos por las autoridades sanitarias y cumpla con todas las disposiciones establecidas para su funcionamiento.

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MINSA clausura temporalmente matadero en Colón

Según informó la entidad, la Región de Salud de Colón había realizado de manera reiterada inspecciones al matadero y emitido observaciones relacionadas con las condiciones sanitarias de la instalación. No obstante, al no corregirse las deficiencias detectadas, se procedió a ordenar el cierre temporal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061849346816249868?s=20&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma ordenó el cierre temporal del matadero municipal del distrito de Colón, hasta que la administración de la instalación implemente los correctivos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.



“De manera… pic.twitter.com/4kBZ5nZ9qR — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

Entre las principales irregularidades encontradas figura la ausencia de una laguna de oxidación y las deficiencias en el manejo de las aguas residuales, situaciones que podrían generar contaminación ambiental y afectar la salud de la población.

Las autoridades también identificaron deterioro en la infraestructura del matadero, así como deficiencias en las superficies y acabados de las áreas de procesamiento, lo que dificulta las labores de limpieza y desinfección requeridas para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos.

Asimismo, los corrales y la cerca perimetral presentan un avanzado estado de deterioro, condición que podría facilitar el escape de animales y comprometer la seguridad de las operaciones.

Matadero sin Licencia Sanitaria

Otro de los hallazgos señalados por el MINSA es que el matadero no cuenta con la Licencia Sanitaria de Funcionamiento exigida por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNACAVV).

La entidad reiteró que su prioridad es garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias para proteger la salud de la población y asegurar la inocuidad de los alimentos que llegan a los consumidores.

El matadero municipal de Colón podrá reanudar sus operaciones una vez subsane todas las deficiencias detectadas y obtenga las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades sanitarias.