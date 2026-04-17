Primera Dama y MINSA impulsan atención dental para mujeres de Panamá Norte

Inicia la captación de pacientes de Sonrisa de Mujer del MINSA.

El Despacho de la Primera Dama, en conjunto con el Ministerio de Salud ( MINSA ), fortalecerá el programa Sonrisa de Mujer en la región de Panamá Norte, beneficiando directamente a unas 100 pacientes de diversos centros de salud.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal devolver la salud oral, la dignidad y el bienestar a mujeres de comunidades vulnerables, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y facilitando su reinserción en el ámbito laboral y social a través de la rehabilitación dental.

El proceso se desarrollará en varias etapas, iniciando con evaluaciones clínicas exhaustivas seguidas del tratamiento de salud oral necesario, para culminar con la entrega de prótesis dentales (parciales o totales).

Esta labor cuenta con el apoyo técnico de odontólogos del sistema público y la colaboración estratégica de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, garantizando una atención profesional y humana.

Para las mujeres interesadas en participar en las nuevas jornadas de evaluación previstas para el próximo mes de mayo, se han establecido los siguientes requisitos:

Nacionalidad: Ser panameña.

Ser panameña. Edad: Tener entre 18 y 59 años.

Tener entre 18 y 59 años. Residencia: Residir en las comunidades de Panamá Norte.

Residir en las comunidades de Panamá Norte. Condición Socioeconómica: Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Salud Dental: Presentar pérdida parcial o total de piezas dentales.

Presentar pérdida parcial o total de piezas dentales.