Panamá al Mundial 2026: MINSA refuerza vacunación ante viajes programados

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, que se desarrollará del 23 al 30 de abril, el Ministerio de Salud ( Minsa ) anunció un despliegue nacional para reforzar la inmunización, con énfasis en la prevención del sarampión.

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, especialmente ante el aumento de viajes internacionales previsto por eventos masivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Viajeros al Mundial 2026, en la mira del Minsa

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, hizo un llamado directo a quienes planean salir del país en los próximos meses.

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“Recomendamos a todas las personas que tengan previsto viajar verificar su esquema de vacunación, especialmente la dosis contra el sarampión. Estar debidamente inmunizado no solo protege al viajero, sino que también evita la propagación de virus a su regreso al país”, destacó. “Recomendamos a todas las personas que tengan previsto viajar verificar su esquema de vacunación, especialmente la dosis contra el sarampión. Estar debidamente inmunizado no solo protege al viajero, sino que también evita la propagación de virus a su regreso al país”, destacó.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante vacunas, por lo que las autoridades insisten en no bajar la guardia.

Jornada nacional de vacunación

Panamá se suma a esta iniciativa regional con acciones concretas en todo el país:

Cobertura total: Vacunas disponibles en centros de salud a nivel nacional

Vacunas disponibles en centros de salud a nivel nacional Grupos prioritarios: Niños, adultos mayores y personas con condiciones de riesgo

Niños, adultos mayores y personas con condiciones de riesgo Vigilancia epidemiológica: Refuerzo de controles ante la alta movilidad internacional

Además, se mantendrán las instalaciones de salud con puertas abiertas para facilitar el acceso a la población.

Llamado a prevenir antes de viajar

Las autoridades recalcan que la vacunación no solo protege de forma individual, sino que también evita la reintroducción de enfermedades al país, un factor clave ante eventos de gran concentración de personas como el Mundial.

Gill reiteró que la inmunización es una herramienta fundamental de salud pública y equidad, necesaria para mantener la estabilidad sanitaria nacional.