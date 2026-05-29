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Minsa recomienda a panameños que viajen al exterior vacunarse contra el sarampión

La epidemióloga del Ministerio de Salud (Minsa), Yadira de Moltó, explicó que la vacuna contra el sarampión puede aplicarse desde los 2 meses de edad, y si no se tiene certeza de contar con ella, se puede acudir a los centros de salud para aplicársela. Detalló los países de Las Américas donde se están detectando más casos de la enfermedad, y la necesidad de que los panameños que planean viajar se vacunen, con un período de anticipación de 10 a 15 días.