Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 10:40

MIDES anuncia segundo pago 2026: fechas para Red de Oportunidades, 120 a los 65 y más

MIDES anuncia segundo pago 2026 del 1 al 12 de junio. Conoce fechas para Red de Oportunidades, 120 a los 65 y más programas.

Próximos pagos del MIDES 2026

Próximos pagos del MIDES 2026

@MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó el calendario oficial de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que benefician a miles de panameños en todo el país.

Entre los programas incluidos están Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

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Segundo pago 2026 por tarjeta Clave Social

El segundo desembolso del año se realizará:

  • Del 1 al 12 de junio de 2026

Este pago se efectuará a través de la Tarjeta Clave Social para los beneficiarios activos en el sistema.

Pago en áreas de difícil acceso

Para las comunidades de difícil acceso, el calendario será el siguiente:

  • Del 15 al 19 de junio de 2026

Estas entregas se realizan de forma presencial en puntos establecidos por el MIDES.

Próximos pagos del MIDES 2026

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Tarjeta Clave Social

  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Áreas de difícil acceso

  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

Programas incluidos

Los pagos corresponden a beneficiarios de:

  • Red de Oportunidades
  • Ángel Guardián
  • 120 a los 65
  • SENAPAN

El MIDES recomienda a los usuarios verificar sus fechas de pago y mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar inconvenientes durante el cobro.

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