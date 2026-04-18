MIDES anuncia segundo pago 2026: fechas para Red de Oportunidades, 120 a los 65 y más

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó el calendario oficial de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que benefician a miles de panameños en todo el país.
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Segundo pago 2026 por tarjeta Clave Social
El segundo desembolso del año se realizará:
- Del 1 al 12 de junio de 2026
Este pago se efectuará a través de la Tarjeta Clave Social para los beneficiarios activos en el sistema.
Pago en áreas de difícil acceso
Para las comunidades de difícil acceso, el calendario será el siguiente:
- Del 15 al 19 de junio de 2026
Estas entregas se realizan de forma presencial en puntos establecidos por el MIDES.
Próximos pagos del MIDES 2026
Tarjeta Clave Social
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Áreas de difícil acceso
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
Programas incluidos
Los pagos corresponden a beneficiarios de:
- Red de Oportunidades
- Ángel Guardián
- 120 a los 65
- SENAPAN
El MIDES recomienda a los usuarios verificar sus fechas de pago y mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar inconvenientes durante el cobro.