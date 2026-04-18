Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 10:41

Concurso General de Becas: IFARHU publica calendario de entrega de documentos este lunes en tres provincias

IFARHU inicia entrega de documentos para becas 2026 del 20 al 24 de abril en Azuero y Coclé. Consulta requisitos y calendario oficial.

¿Eres preseleccionado? IFARHU recibirá documentos este lunes en tres provincias

¿Eres preseleccionado? IFARHU recibirá documentos este lunes en tres provincias

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que desde este lunes 20 hasta el 24 de abril se llevará a cabo la entrega de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Provincias incluidas en esta jornada

El proceso está dirigido a estudiantes de:

  • Provincias de Herrera y Los Santos (región de Azuero)
  • Distritos de Aguadulce y Penonomé, en la provincia de Coclé

La jornada incluye estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

IFARHU: ¿Dónde consultar el calendario?

Los detalles específicos sobre fechas, lugares y centros educativos asignados están disponibles aquí, selecciona la agencia o dirección según la provincia donde resida:

Provincia de Coclé

Provincia de Herrera

Provincia de Los Santos

Documentos requeridos

Concurso General de Becas

  • Declaración Jurada Socioeconómica

Apoyo Económico a Estudiantes con Discapacidad

  • Formulario de Registro y Selección

Ambos documentos pueden descargarse en: IFARHU Concurso de Becas 2026

Recomendación a los estudiantes

La institución reiteró la importancia de presentar todos los documentos completos para evitar retrasos en el trámite.

Con esta fase, el IFARHU continúa el proceso de asignación de beneficios educativos, enfocados en fortalecer el acceso y permanencia de estudiantes en el sistema educativo.

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