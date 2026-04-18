Concurso General de Becas: IFARHU publica calendario de entrega de documentos este lunes en tres provincias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que desde este lunes 20 hasta el 24 de abril se llevará a cabo la entrega de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.
Provincias incluidas en esta jornada
El proceso está dirigido a estudiantes de:
- Provincias de Herrera y Los Santos (región de Azuero)
- Distritos de Aguadulce y Penonomé, en la provincia de Coclé
La jornada incluye estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.
IFARHU: ¿Dónde consultar el calendario?
Los detalles específicos sobre fechas, lugares y centros educativos asignados están disponibles aquí, selecciona la agencia o dirección según la provincia donde resida:
Provincia de Coclé
Provincia de Herrera
Provincia de Los Santos
Documentos requeridos
Concurso General de Becas
- Declaración Jurada Socioeconómica
Apoyo Económico a Estudiantes con Discapacidad
- Formulario de Registro y Selección
Ambos documentos pueden descargarse en: IFARHU Concurso de Becas 2026
Recomendación a los estudiantes
La institución reiteró la importancia de presentar todos los documentos completos para evitar retrasos en el trámite.
Con esta fase, el IFARHU continúa el proceso de asignación de beneficios educativos, enfocados en fortalecer el acceso y permanencia de estudiantes en el sistema educativo.