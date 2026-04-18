Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 17:25

Agroferias del IMA: conoce los puntos y fechas en todo Panamá esta semana

Conoce los puntos de las agroferias del IMA en Panamá el lunes 20 y martes 21 de abril Productos baratos desde las 8:00 a.m.

Agroferias IMA

Agroferias IMA

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este lunes 20 y martes 21 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.

Agroferias IMA: lugares del 20 de abril

Chiriquí

  • Sede del IMA en San Pablo, distrito de David

Agroferias IMA: lugares del 21 de abril

Comarca Ngabe Buglé

  • Casa Comunal de Cerro Caña, en el distrito de Muna

Panamá Oeste

  • Cancha San Nicolás de Barí, en Arraiján cabecera

Chiriquí

  • Rancho Comunal de Los Ángeles, en el distrito de Gualaca

Coclé

  • Casa Local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá

Panamá Este

  • Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo

Veraguas

  • Casa Comunal de La Huaca, corregimiento de Santiago Este, distrito de Santiago
  • Casa Comunal de Cativé, en el distrito de Soná

Los Santos

  • Cancha Comunal de El Cacao, distrito de Tonosí

Darién

  • Casa Comunal de la comunidad de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana

Colón

  • Cancha deportiva del sector de Palenque, en Santa Rosa, distrito de San Miguelito

Panamá

  • Complejo Deportivo de Torrijos Carter, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito

Herrera

  • Junta Comunal del Entradero del Castillo, en Ocú
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El IMA reiteró a la población:

  • Llevar su cédula
  • Usar bolsas reutilizables
  • Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles

Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.

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