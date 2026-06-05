Protestas en Las Minas de Herrera por el deterioro del centro de salud

Los moradores de Las Minas, en la provincia de Herrera , salieron a las calles este viernes para exigir la construcción de un nuevo centro de salud que responda a las necesidades de la población.

Los manifestantes señalaron que la actual instalación médica tiene más de 50 años de servicio y presenta problemas en su estructura interna, además de deficiencias en el sistema eléctrico que afectan su funcionamiento.

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Según los residentes, este centro de salud es la principal opción de atención médica para la comunidad, por lo que consideran urgente una solución definitiva que garantice servicios de calidad y seguridad para pacientes y personal sanitario.

Moradores de Las Minas en Herrera piden nuevo centro de salud

Los manifestantes indicaron que no solo solicitan la modernización del edificio existente, sino la construcción de una nueva instalación que permita brindar una mejor atención a los habitantes del distrito.

En medio de la situación, cerca del centro de salud se han instalado estructuras temporales para continuar ofreciendo los servicios mientras se realizan trabajos relacionados con las fallas eléctricas detectadas en la instalación.

Por su parte, el alcalde de Las Minas, Rubén Darío Lorenzo, informó que sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), donde se le comunicó que a partir del próximo año podrían contemplarse recursos presupuestarios para proyectos de infraestructura médica en el distrito.