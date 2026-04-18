Agroferias del IMA este domingo 19 de abril: alimentos baratos y frescos

Agroferias del IMA este domingo 19 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará una nueva jornada de Agroferias este domingo 19 de abril, ofreciendo alimentos frescos y económicos para las familias panameñas.

La actividad se desarrollará en los terrenos de la Feria Nacional de Colón, ubicados en el corregimiento de Buena Vista, distrito de Colón.

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Agroferias del IMA: Lugar y horario

Ubicación: Feria Nacional de Colón, Buena Vista

Hora: desde las 8:00 a.m.

Se recomienda llegar temprano para aprovechar la disponibilidad de productos y evitar filas.

¿Qué se podrá comprar?

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Durante la Agroferia, los asistentes podrán adquirir:

Frutas y verduras frescas

Productos nacionales

Alimentos a bajo costo

Mercancía directa del productor

Esto permite acceder a precios más bajos en comparación con supermercados tradicionales.

Recomendaciones para los asistentes

El IMA sugiere a los visitantes:

Llevar cédula de identidad

Usar bolsas reutilizables

Acudir temprano para mayor comodidad

Las Agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles, beneficiando tanto a consumidores como a productores nacionales.