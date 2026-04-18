Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 13:29

Agroferias del IMA este domingo 19 de abril: alimentos baratos y frescos

IMA realizará Agroferia este domingo 19 de abril en Colón. Compra alimentos frescos y baratos desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA este domingo 19 de abril

Agroferias del IMA este domingo 19 de abril

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará una nueva jornada de Agroferias este domingo 19 de abril, ofreciendo alimentos frescos y económicos para las familias panameñas.

La actividad se desarrollará en los terrenos de la Feria Nacional de Colón, ubicados en el corregimiento de Buena Vista, distrito de Colón.

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Agroferias del IMA: Lugar y horario

  • Ubicación: Feria Nacional de Colón, Buena Vista
  • Hora: desde las 8:00 a.m.

Se recomienda llegar temprano para aprovechar la disponibilidad de productos y evitar filas.

¿Qué se podrá comprar?

Embed - I M A P A N A M A on Instagram: " Colón ¡La Agroferia del IMA te espera! Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"
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Durante la Agroferia, los asistentes podrán adquirir:

  • Frutas y verduras frescas
  • Productos nacionales
  • Alimentos a bajo costo
  • Mercancía directa del productor

Esto permite acceder a precios más bajos en comparación con supermercados tradicionales.

Recomendaciones para los asistentes

El IMA sugiere a los visitantes:

  • Llevar cédula de identidad
  • Usar bolsas reutilizables
  • Acudir temprano para mayor comodidad

Las Agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles, beneficiando tanto a consumidores como a productores nacionales.

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