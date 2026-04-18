Agroferias del IMA este domingo 19 de abril: alimentos baratos y frescos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará una nueva jornada de Agroferias este domingo 19 de abril, ofreciendo alimentos frescos y económicos para las familias panameñas.
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Agroferias del IMA: Lugar y horario
- Ubicación: Feria Nacional de Colón, Buena Vista
- Hora: desde las 8:00 a.m.
Se recomienda llegar temprano para aprovechar la disponibilidad de productos y evitar filas.
¿Qué se podrá comprar?
Durante la Agroferia, los asistentes podrán adquirir:
- Frutas y verduras frescas
- Productos nacionales
- Alimentos a bajo costo
- Mercancía directa del productor
Esto permite acceder a precios más bajos en comparación con supermercados tradicionales.
Recomendaciones para los asistentes
El IMA sugiere a los visitantes:
- Llevar cédula de identidad
- Usar bolsas reutilizables
- Acudir temprano para mayor comodidad
Las Agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles, beneficiando tanto a consumidores como a productores nacionales.