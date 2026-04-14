ION inaugura sala de cuidados paliativos en Ciudad de la Salud

El Instituto Oncológico Nacional (ION) , en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), inauguró una nueva Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico en la Ciudad de la Salud.

El nuevo espacio, ubicado en el Hospital de Cancerología, está diseñado para brindar atención integral, digna y humanizada a pacientes con cáncer, enfocándose no solo en el tratamiento médico, sino también en el acompañamiento emocional y familiar.

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ION: Respuesta al aumento de casos

El asesor del Minsa, Alex González, destacó que esta iniciativa fortalece la red pública de salud y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes ante el incremento de casos oncológicos en el país.

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Indicó además que la implementación ha sido progresiva, permitiendo evaluar cada caso para garantizar una atención adecuada.

Un avance clave en la atención oncológica

Por su parte, el director médico del ION, Julio Santamaría, calificó la apertura como “un paso agigantado” en la atención del cáncer en Panamá.

Mientras que el jefe de la unidad, Mario Julio Garibaldo, explicó que el proyecto comenzó a operar el pasado 6 de abril, marcando un cambio significativo en el modelo de atención.

‍ Primeros pacientes atendidos

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Desde su apertura, la sala ha recibido a nueve pacientes, quienes ya cuentan con atención especializada en manejo del dolor y cuidados paliativos.

Además, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio que contempla la futura habilitación de un nuevo edificio de nueve pisos para servicios como quimioterapia y consulta externa.