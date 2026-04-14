Carnet blanco y verde en Panamá: MINSA anuncia ferias del 16 al 18 de abril

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde desde el jueves 16 al sábado 18 de abril de 2026.
Las jornadas se desarrollarán en centros de salud ubicados en Las Mañanitas y 24 de Diciembre, como parte de las acciones para fortalecer el control y cumplimiento de las normas sanitarias en el país.
Puntos de atención, fechas y horarios
Las autoridades informaron que las ferias se realizarán en los siguientes centros:
Jueves 16 de abril
-
Centro de Salud Rómulo Roux, Pueblo Nuevo
-
Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
Carnet verde: $15.00
-
Sábado 18 de abril
-
Policentro Heraclio Barleta, Juan Díaz
- Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
-
Carnet blanco: $25.00 (350 cupos)
Carnet verde: $15.00
-
Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, Río Abajo
- Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
-
Carnet blanco: $25.00 (200 cupos)
Carnet verde: $15.00 (100 cupos)
-
Centro de Salud de Boca La Caja
- Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
-
Carnet blanco: $30.00
Carnet verde: $15.00
-
Centro de Salud Dr. Euclides Berrocal, Felipillo
- Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
-
Carnet blanco: $30.00
Carnet verde: $15.00
-
Centro de Salud de Santa Ana
- Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
-
Carnet blanco: $30.00 (150 cupos)
Carnet verde: $15.00 (60 cupos)
-
Centro de Salud Omidia Quintero De León, Las Mañanitas
- Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
-
Carnet blanco: $25.00
Carnet verde: $15.00
-
Centro de Salud de Pedregal
- Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
-
Carnet blanco: $25.00 (150 cupos)
Carnet verde: $15.00 (50 cupos)
Requisitos para obtener el carnet de salud
Carnet blanco
- Copia de cédula o pasaporte.
- Muestra de heces en envase adecuado.
- Foto tamaño carné.
- Tarjeta de vacunación.
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro de salud).
Carnet verde
- Copia de cédula o pasaporte.
- Foto tamaño carné.
- Copia del carnet blanco vigente.
El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y llevar todos los documentos requeridos para agilizar la atención durante estas jornadas.