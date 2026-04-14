Carnet blanco y verde en Panamá: MINSA anuncia ferias del 16 al 18 de abril

MINSA anuncia ferias del 16 al 18 de abril

El Ministerio de Salud ( MINSA ) , a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde desde el jueves 16 al sábado 18 de abril de 2026.

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Las jornadas se desarrollarán en centros de salud ubicados en Las Mañanitas y 24 de Diciembre, como parte de las acciones para fortalecer el control y cumplimiento de las normas sanitarias en el país.

Puntos de atención, fechas y horarios

Las autoridades informaron que las ferias se realizarán en los siguientes centros:

Jueves 16 de abril

Centro de Salud Rómulo Roux, Pueblo Nuevo Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet verde: $15.00



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Sábado 18 de abril

Policentro Heraclio Barleta, Juan Díaz Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet blanco: $25.00 (350 cupos) Carnet verde: $15.00



Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, Río Abajo Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet blanco: $25.00 (200 cupos) Carnet verde: $15.00 (100 cupos)



Centro de Salud de Boca La Caja Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet blanco: $30.00 Carnet verde: $15.00



Centro de Salud Dr. Euclides Berrocal, Felipillo Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet blanco: $30.00 Carnet verde: $15.00



Centro de Salud de Santa Ana Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet blanco: $30.00 (150 cupos) Carnet verde: $15.00 (60 cupos)



Centro de Salud Omidia Quintero De León, Las Mañanitas Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet blanco: $25.00 Carnet verde: $15.00



Centro de Salud de Pedregal Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet blanco: $25.00 (150 cupos) Carnet verde: $15.00 (50 cupos)



FERIA DE SALUD - MINSA

Requisitos para obtener el carnet de salud

Carnet blanco

Copia de cédula o pasaporte.

Muestra de heces en envase adecuado.

Foto tamaño carné.

Tarjeta de vacunación.

Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro de salud).

Carnet verde

Copia de cédula o pasaporte.

Foto tamaño carné.

Copia del carnet blanco vigente.

El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y llevar todos los documentos requeridos para agilizar la atención durante estas jornadas.