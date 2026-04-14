Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 13:45

Carnet blanco y verde en Panamá: MINSA anuncia ferias del 16 al 18 de abril

El MINSA realizará ferias para sacar o renovar el carnet blanco y verde. Conoce requisitos y costos.

MINSA anuncia ferias del 16 al 18 de abril

MINSA anuncia ferias del 16 al 18 de abril

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde desde el jueves 16 al sábado 18 de abril de 2026.

Las jornadas se desarrollarán en centros de salud ubicados en Las Mañanitas y 24 de Diciembre, como parte de las acciones para fortalecer el control y cumplimiento de las normas sanitarias en el país.

Puntos de atención, fechas y horarios

Las autoridades informaron que las ferias se realizarán en los siguientes centros:

Jueves 16 de abril

  • Centro de Salud Rómulo Roux, Pueblo Nuevo

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet verde: $15.00

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Sábado 18 de abril

  • Policentro Heraclio Barleta, Juan Díaz

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet blanco: $25.00 (350 cupos)

    • Carnet verde: $15.00

  • Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, Río Abajo

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet blanco: $25.00 (200 cupos)

    • Carnet verde: $15.00 (100 cupos)

  • Centro de Salud de Boca La Caja

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet blanco: $30.00

    • Carnet verde: $15.00

  • Centro de Salud Dr. Euclides Berrocal, Felipillo

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet blanco: $30.00

    • Carnet verde: $15.00

  • Centro de Salud de Santa Ana

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet blanco: $30.00 (150 cupos)

    • Carnet verde: $15.00 (60 cupos)

  • Centro de Salud Omidia Quintero De León, Las Mañanitas

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet blanco: $25.00

    • Carnet verde: $15.00

  • Centro de Salud de Pedregal

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet blanco: $25.00 (150 cupos)

    • Carnet verde: $15.00 (50 cupos)

FERIA DE SALUD - MINSA

Requisitos para obtener el carnet de salud

Carnet blanco

  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Muestra de heces en envase adecuado.
  • Foto tamaño carné.
  • Tarjeta de vacunación.
  • Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro de salud).

Carnet verde

  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Foto tamaño carné.
  • Copia del carnet blanco vigente.

El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y llevar todos los documentos requeridos para agilizar la atención durante estas jornadas.

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