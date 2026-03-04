MINSA inaugura Sala de Estimulación Temprana en Guararé con apoyo de la Primera Dama

El Centro de Salud Carlos J. Ugalde cuenta con una nueva Sala de Estimulación Temprana. El proyecto impulsado por el Ministerio de Salud ( MINSA ) busca asegurar que cada niño alcance su máximo potencial desde sus primeros meses.

También te puede interesar: MINSA reporta 822 casos de dengue y 20 muertes por influenza en 2026

Enfoque integral y detección temprana en MINSA

La nueva sala representa una oportunidad clave para detectar de manera oportuna retrasos en el desarrollo e intervenir a tiempo con personal capacitado. Según detalló MINSA, este enfoque no se limita a la vigilancia de peso y talla, sino que acompaña el desarrollo neurológico, emocional, cognitivo y social.

La estimulación temprana forma parte esencial de los Controles de Crecimiento y Desarrollo, garantizando un entorno adecuado para el seguimiento de los menores en la provincia de Los Santos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029142307505905942?s=20&partner=&hide_thread=false El Centro de Salud Carlos J. Ugalde de Guararé cuenta con una nueva Sala de Estimulación Temprana, la cual tiene como objetivo fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia.



“Las salas de estimulación temprana representan una oportunidad clave para detectar de manera… pic.twitter.com/yO0uM8U1q8 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 4, 2026

Inversión en la primera infancia por el MINSA

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que los primeros mil días marcan la trayectoria de una persona, mejorando el rendimiento escolar y la productividad.

Durante el acto inaugural presidido por el MINSA, se alinearon esfuerzos con la visión de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, para fortalecer la atención integral. La misma estuvo acompañada de la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Como parte del evento, se entregaron canastillas a mujeres embarazadas que se atienden en esta instalación de salud.