Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 11:53

Feria del MINSA en Albrook: así puedes obtener el carnet blanco y verde de salud

El MINSA dio a conocer la feria de carnet blanco y verde en la Terminal de Albrook desde las 7:00 a.m.

Feria del MINSA en Albrook

Feria del MINSA en Albrook

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Región Metropolitana de Salud del Ministerio de Salud (MINSA), junto al centro de salud de Paraíso, en Ancón, anunció la realización de una feria para la obtención de carnés de salud en la Gran Terminal de Transporte de Albrook.

La jornada iniciará desde las 7:00 a.m., por lo que se recomienda a los interesados acudir temprano.

MINSA realizará feria para obtener carné de salud en Albrook

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Durante la feria se podrán tramitar:

  • Carné blanco: B/.30.00
  • Carné verde: B/.15.00

Estos carnés son requeridos para personas que laboran en la manipulación de alimentos, ya que certifican el cumplimiento de normas sanitarias.

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