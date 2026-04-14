Feria del MINSA en Albrook: así puedes obtener el carnet blanco y verde de salud

La Región Metropolitana de Salud del Ministerio de Salud (MINSA) , junto al centro de salud de Paraíso, en Ancón, anunció la realización de una feria para la obtención de carnés de salud en la Gran Terminal de Transporte de Albrook.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La jornada iniciará desde las 7:00 a.m., por lo que se recomienda a los interesados acudir temprano.

MINSA realizará feria para obtener carné de salud en Albrook

image

Durante la feria se podrán tramitar:

Carné blanco: B/.30.00

B/.30.00 Carné verde: B/.15.00

Estos carnés son requeridos para personas que laboran en la manipulación de alimentos, ya que certifican el cumplimiento de normas sanitarias.