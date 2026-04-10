Minsa advierte sobre "obesidad digital" en niños por uso excesivo de pantallas

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó que el uso excesivo de dispositivos digitales se ha convertido en un factor clave en el aumento de la obesidad infantil en el país. Especialistas advierten que esta tendencia, conocida como “obesidad digital”, está impactando la salud física y emocional de los menores.
Pantallas y sedentarismo: una combinación de riesgo
De acuerdo con el Minsa, pasar más de dos horas diarias frente a pantallas como celulares, tabletas, computadoras o televisión:
- Reduce la actividad física
- Fomenta el sedentarismo
- Incrementa la ingesta calórica
Además, se asocia con hábitos como comer por distracción o por factores emocionales.
Riesgos para la salud desde edades tempranas
La magíster Aldacira de Bradshaw explicó que el uso desmedido de la tecnología está generando efectos negativos en la niñez.
Advirtió que esta conducta puede derivar en:
- Obesidad
- Ansiedad
- Baja autoestima
- Trastornos del sueño
Asimismo, incrementa el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes y afecciones cardiovasculares en el futuro.
Impacto en hábitos y desarrollo
Por su parte, el médico Jorge Jesús Rodríguez señaló que el problema se concentra en tres factores principales:
- Mala alimentación
- Falta de actividad física
- Deficiente higiene del sueño
También alertó que el uso excesivo de dispositivos afecta el aprendizaje, la creatividad y las relaciones interpersonales de los niños.
Recomendaciones para padres
Ante este panorama, los especialistas recomiendan:
- Limitar el uso de pantallas a máximo dos horas diarias
- Promover actividades físicas como correr, saltar y jugar al aire libre
- Fomentar hábitos alimenticios saludables
- Garantizar una adecuada higiene del sueño
- Fortalecer la comunicación familiar
Cifras que preocupan en Panamá
Según datos del Minsa:
- El 72% de los adultos presenta exceso de peso
- El 35.3% padece obesidad
- En menores, el 28% tiene sobrepeso
- Un 10% ya vive con obesidad
Llamado a la prevención
El Minsa reiteró que la obesidad infantil es difícil de revertir, por lo que la prevención desde edades tempranas es clave. El concepto de “obesidad digital” busca generar conciencia en las familias para tomar medidas a tiempo y evitar consecuencias irreversibles.