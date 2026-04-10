Minsa advierte sobre "obesidad digital" en niños por uso excesivo de pantallas

Minsa alerta por obesidad infantil ligada al uso de pantallas

El Ministerio de Salud ( Minsa ) alertó que el uso excesivo de dispositivos digitales se ha convertido en un factor clave en el aumento de la obesidad infantil en el país. Especialistas advierten que esta tendencia, conocida como “obesidad digital”, está impactando la salud física y emocional de los menores.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pantallas y sedentarismo: una combinación de riesgo

De acuerdo con el Minsa, pasar más de dos horas diarias frente a pantallas como celulares, tabletas, computadoras o televisión:

Reduce la actividad física

Fomenta el sedentarismo

Incrementa la ingesta calórica

Además, se asocia con hábitos como comer por distracción o por factores emocionales.

image

Riesgos para la salud desde edades tempranas

La magíster Aldacira de Bradshaw explicó que el uso desmedido de la tecnología está generando efectos negativos en la niñez.

Advirtió que esta conducta puede derivar en:

Obesidad

Ansiedad

Baja autoestima

Trastornos del sueño

Asimismo, incrementa el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes y afecciones cardiovasculares en el futuro.

Impacto en hábitos y desarrollo

image

Por su parte, el médico Jorge Jesús Rodríguez señaló que el problema se concentra en tres factores principales:

Mala alimentación

Falta de actividad física

Deficiente higiene del sueño

También alertó que el uso excesivo de dispositivos afecta el aprendizaje, la creatividad y las relaciones interpersonales de los niños.

Recomendaciones para padres

Ante este panorama, los especialistas recomiendan:

Limitar el uso de pantallas a máximo dos horas diarias

Promover actividades físicas como correr, saltar y jugar al aire libre

Fomentar hábitos alimenticios saludables

Garantizar una adecuada higiene del sueño

Fortalecer la comunicación familiar

Cifras que preocupan en Panamá

image

Según datos del Minsa:

El 72% de los adultos presenta exceso de peso

El 35.3% padece obesidad

En menores, el 28% tiene sobrepeso

Un 10% ya vive con obesidad

Llamado a la prevención

El Minsa reiteró que la obesidad infantil es difícil de revertir, por lo que la prevención desde edades tempranas es clave. El concepto de “obesidad digital” busca generar conciencia en las familias para tomar medidas a tiempo y evitar consecuencias irreversibles.