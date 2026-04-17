Feria de carnet blanco y verde: MINSA anuncia jornadas este sábado en la capital

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 18 de abril de 2026 en distintos puntos de la ciudad.
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Lugares habilitados este sábado
Las ferias se desarrollarán en los siguientes centros de salud:
- Policentro Heraclio Barleta, Juan Díaz
- Carnet blanco: $25.00 (350 cupos)
- Carnet verde: $15.00
- Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, Río Abajo
- Carnet blanco: $25.00 (200 cupos)
- Carnet verde: $15.00 (100 cupos)
- Centro de Salud de Boca La Caja
- Carnet blanco: $30.00
- Carnet verde: $15.00
- Centro de Salud Dr. Euclides Berrocal, Felipillo
- Carnet blanco: $30.00
- Carnet verde: $15.00
- Centro de Salud de Santa Ana
- Carnet blanco: $30.00 (150 cupos)
- Carnet verde: $15.00 (60 cupos)
- Centro de Salud Omidia Quintero De León, Las Mañanitas
- Carnet blanco: $25.00
- Carnet verde: $15.00
- Centro de Salud de Pedregal
- Carnet blanco: $25.00 (150 cupos)
- Carnet verde: $15.00 (50 cupos)
Requisitos para obtener el carnet de salud
Carnet blanco
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces en envase adecuado
- Foto tamaño carné
- Tarjeta de vacunación
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro)
Carnet verde
- Copia de cédula o pasaporte
- Foto tamaño carné
- Copia del carnet blanco vigente
Recomendaciones del MINSA
El MINSA reiteró que los interesados deben presentarse temprano debido a la alta demanda y cupos limitados, además de llevar todos los documentos requeridos para agilizar el proceso.