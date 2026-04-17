Feria de carnet blanco y verde: MINSA anuncia jornadas este sábado en la capital

MINSA anuncia jornadas este sábado en la capital Telemetro

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 18 de abril de 2026 en distintos puntos de la ciudad.

Las jornadas iniciarán desde las 7:00 a.m. y contarán con cupos limitados, por lo que se recomienda a la población acudir temprano.

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