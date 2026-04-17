Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 14:59

Feria de carnet blanco y verde: MINSA anuncia jornadas este sábado en la capital

MINSA realizará feria de carnet blanco y verde este sábado 18 de abril en varios centros de salud de Panamá. Conoce lugares y requisitos.

MINSA anuncia jornadas este sábado en la capital

MINSA anuncia jornadas este sábado en la capital

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 18 de abril de 2026 en distintos puntos de la ciudad.

Las jornadas iniciarán desde las 7:00 a.m. y contarán con cupos limitados, por lo que se recomienda a la población acudir temprano.

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Lugares habilitados este sábado

Las ferias se desarrollarán en los siguientes centros de salud:

  • Policentro Heraclio Barleta, Juan Díaz
    • Carnet blanco: $25.00 (350 cupos)
    • Carnet verde: $15.00
  • Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, Río Abajo
    • Carnet blanco: $25.00 (200 cupos)
    • Carnet verde: $15.00 (100 cupos)
  • Centro de Salud de Boca La Caja
    • Carnet blanco: $30.00
    • Carnet verde: $15.00
  • Centro de Salud Dr. Euclides Berrocal, Felipillo
    • Carnet blanco: $30.00
    • Carnet verde: $15.00
  • Centro de Salud de Santa Ana
    • Carnet blanco: $30.00 (150 cupos)
    • Carnet verde: $15.00 (60 cupos)
  • Centro de Salud Omidia Quintero De León, Las Mañanitas
    • Carnet blanco: $25.00
    • Carnet verde: $15.00
  • Centro de Salud de Pedregal
    • Carnet blanco: $25.00 (150 cupos)
    • Carnet verde: $15.00 (50 cupos)
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Requisitos para obtener el carnet de salud

Carnet blanco

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces en envase adecuado
  • Foto tamaño carné
  • Tarjeta de vacunación
  • Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro)

Carnet verde

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Foto tamaño carné
  • Copia del carnet blanco vigente

Recomendaciones del MINSA

El MINSA reiteró que los interesados deben presentarse temprano debido a la alta demanda y cupos limitados, además de llevar todos los documentos requeridos para agilizar el proceso.

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