Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 14:44

IDAAN suspende operaciones en planta de Cabra 2: varias comunidades sin agua en Panamá Este

IDAAN suspende operaciones en Cabra 2 por rotura de tubería. Varias comunidades de Panamá Este están sin agua potable.

IDAAN - varias comunidades sin agua en Panamá Este

IDAAN - varias comunidades sin agua en Panamá Este

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó la suspensión de operaciones en la planta potabilizadora de Cabra 2, ubicada en Panamá Este, debido a la rotura de una tubería de 12 pulgadas en el sector de El Valle de Cerro Azul.

Según la entidad, la interrupción del servicio se mantendrá mientras se desarrollan los trabajos de reparación de la línea afectada, lo que ha obligado a detener temporalmente la producción de agua potable en esta planta.

Comunidades afectadas según IDAAN

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Durante este periodo, el suministro de agua potable estará interrumpido en las siguientes áreas:

  • Nueva Esperanza
  • Monte Rico
  • Vista Hermosa
  • Los Jardines
  • Trébol 1
  • San Francisco
  • El Progreso
  • Arnulfo Arias

El IDAAN recomienda a los residentes tomar las previsiones necesarias mientras se restablece el servicio, priorizando el uso racional del agua almacenada.

Hasta el momento, no se ha precisado el tiempo estimado para la reactivación total de la planta.

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