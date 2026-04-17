IDAAN suspende operaciones en planta de Cabra 2: varias comunidades sin agua en Panamá Este

IDAAN - varias comunidades sin agua en Panamá Este

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó la suspensión de operaciones en la planta potabilizadora de Cabra 2, ubicada en Panamá Este, debido a la rotura de una tubería de 12 pulgadas en el sector de El Valle de Cerro Azul.

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Según la entidad, la interrupción del servicio se mantendrá mientras se desarrollan los trabajos de reparación de la línea afectada, lo que ha obligado a detener temporalmente la producción de agua potable en esta planta.

Comunidades afectadas según IDAAN

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2045195732781826059?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá Este: Debido a la rotura de una tubería de 12 pulgadas ubicada en El Valle de Cerro Azul, la planta potabilizadora de Cabra 2 ha suspendido sus operaciones.



Durante los trabajos de reparación, el suministro de agua potable será interrumpido en:



Nueva… pic.twitter.com/EOFK1a5miD — IDAAN (@IDAANinforma) April 17, 2026

Durante este periodo, el suministro de agua potable estará interrumpido en las siguientes áreas:

Nueva Esperanza

Monte Rico

Vista Hermosa

Los Jardines

Trébol 1

San Francisco

El Progreso

Arnulfo Arias

El IDAAN recomienda a los residentes tomar las previsiones necesarias mientras se restablece el servicio, priorizando el uso racional del agua almacenada.

Hasta el momento, no se ha precisado el tiempo estimado para la reactivación total de la planta.