Herrera Nacionales -  17 de abril de 2026 - 13:48

CSS anuncia cierre temporal de policlínica Roberto Ramírez de Diego de Chitré

Toda la atención médica de urgencias y consultas será redirigida al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré, indicó la CSS.

CSS anuncia cierre temporal de policlínica Roberto Ramírez de Diego.

CSS anuncia cierre temporal de policlínica Roberto Ramírez de Diego.

Imagen ilustrativa/@CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) comunica a la población que la Policlínica Roberto Ramírez de Diego, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, suspenderá sus servicios el sábado 18 de abril.

El cierre obedece a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y jornadas de control sanitario, orientadas a fortalecer el control de plagas y garantizar que las instalaciones cumplan con los más altos estándares de higiene para el bienestar de pacientes y colaboradores.

Durante este periodo de cierre, que cuenta con el aval del Ministerio de Salud (MINSA), se han establecido los siguientes protocolos de atención:

  • Centro Alterno: Toda la atención médica de urgencias y consultas será redirigida al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré, donde se ha coordinado previamente la recepción de los pacientes.
  • Reinicio de Labores: La Policlínica retomará su atención regular el lunes 20 de abril en su horario habitual de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2045199148043948152&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

PGN recupera más de B/.2.4 millones por alteración en base de datos de la CSS

CSS paga primer bono permanente de 2026 a jubilados y pensionados

CSS paga este viernes 17 de abril: jubilados reciben bono de $50 y su segunda quincena

Recomendadas

Más Noticias