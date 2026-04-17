CSS anuncia cierre temporal de policlínica Roberto Ramírez de Diego de Chitré

La Caja de Seguro Social (CSS) comunica a la población que la Policlínica Roberto Ramírez de Diego, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, suspenderá sus servicios el sábado 18 de abril.
Durante este periodo de cierre, que cuenta con el aval del Ministerio de Salud (MINSA), se han establecido los siguientes protocolos de atención:
- Centro Alterno: Toda la atención médica de urgencias y consultas será redirigida al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré, donde se ha coordinado previamente la recepción de los pacientes.
- Reinicio de Labores: La Policlínica retomará su atención regular el lunes 20 de abril en su horario habitual de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.