CSS anuncia cierre temporal de policlínica Roberto Ramírez de Diego de Chitré

CSS anuncia cierre temporal de policlínica Roberto Ramírez de Diego. Imagen ilustrativa/@CSS

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) comunica a la población que la Policlínica Roberto Ramírez de Diego, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, suspenderá sus servicios el sábado 18 de abril.

El cierre obedece a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y jornadas de control sanitario, orientadas a fortalecer el control de plagas y garantizar que las instalaciones cumplan con los más altos estándares de higiene para el bienestar de pacientes y colaboradores.

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