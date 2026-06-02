CSS destaca legado del Dr. Camilo Rodríguez en la medicina panameña

El pleno de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó una resolución mediante la cual reconoció la destacada trayectoria profesional del Dr. Camilo Rodríguez, referente de la cirugía cardiovascular en Panamá.

Durante el acto, la presidenta de la Junta Directiva y de la Comisión de Salud, Mgtr. Eusebia Calderón de Copete, destacó el legado del especialista, su vocación de servicio y su contribución al fortalecimiento de la atención médica especializada en el país.

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Calderón de Copete resaltó además el papel del galeno en la formación de equipos multidisciplinarios altamente capacitados para la realización de cirugías cardiovasculares, una especialidad que ha experimentado importantes avances en las últimas décadas.

CSS reconoce la trayectoria del Dr. Camilo Rodríguez

Acompañado por familiares, colegas y personal de las salas de cirugía, el Dr. Rodríguez recordó los esfuerzos realizados para impulsar la modernización de la cirugía cardiovascular en la CSS tras su regreso a Panamá en la década de 1990.

El especialista señaló que los avances alcanzados fueron posibles gracias al trabajo conjunto de médicos, enfermeras, técnicos y otros profesionales de la salud comprometidos con mejorar la atención de los pacientes.

La CSS destacó que el reconocimiento busca exaltar la trayectoria de profesionales que han contribuido significativamente al fortalecimiento del sistema de salud y al desarrollo de especialidades médicas de alta complejidad en beneficio de la población panameña.