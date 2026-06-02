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Cuarto Poder: 2 de junio de 2026

En la edición de Cuarto Poder de este martes 2 de junio se habló sobre una serie de memorándum publicados por la Caja de Seguro Social (CSS) que están retrasando más el proceso de compra de medicamentos, junto a Enma Pinzón, presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. Además, el diputado Eduardo Gaitán hizo referencia a la Ley de Sustancia Económica y el próximo periodo legislativo.