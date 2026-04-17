CSS introduce innovador sillón para tratar incontinencia

La Caja de Seguro Social (CSS) incorporó un tratamiento de alta tecnología para atender la incontinencia urinaria y las disfunciones del piso pélvico en la Policlínica Dr. Carlos N. Brin en San Francisco.

Se trata del sillón EMSella , un equipo que utiliza ondas electromagnéticas de alta intensidad para estimular profundamente los músculos del piso pélvico, generando contracciones que no se logran con ejercicios convencionales.

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CSS: ¿Cómo funciona el tratamiento?

La fisioterapeuta Youssy Henry explicó que esta tecnología permite fortalecer la musculatura de la zona pélvica sin procedimientos invasivos.

Cada sesión dura aproximadamente 28 minutos y el tratamiento contempla un mínimo de seis sesiones, aunque puede extenderse hasta diez, según la evaluación individual del paciente.

Policlínica de San Francisco: ¿Quiénes pueden beneficiarse?

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El tratamiento está dirigido tanto a hombres como mujeres con afecciones del piso pélvico, incluyendo:

Personas con incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta

Adultos mayores antes o después de cirugías

Mujeres con antecedentes de múltiples partos

Deportistas de alto rendimiento

Principales beneficios

Entre las ventajas del uso del sillón EMSella destacan:

Mejora del control de la vejiga

Fortalecimiento del piso pélvico

Procedimiento no invasivo

No requiere tiempo de recuperación

Puede realizarse sin retirar la ropa

Además, se recomienda complementar el tratamiento con ejercicios específicos para potenciar los resultados.

¿Cómo acceder al servicio?

Para optar por este tratamiento, los pacientes deben acudir con referencia médica de un especialista, como ginecólogo, proctólogo o cirujano general.

Posteriormente, serán evaluados en el servicio de fisioterapia de la policlínica, donde se determinará el plan terapéutico adecuado.

Enfoque en salud preventiva

La CSS busca con esta tecnología mejorar la calidad de vida de los pacientes, abordando una condición que afecta a una parte importante de la población, pero que muchas veces no se trata a tiempo.