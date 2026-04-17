CSS introduce innovador sillón para tratar incontinencia

La Caja de Seguro Social (CSS) incorporó un tratamiento de alta tecnología para atender la incontinencia urinaria y las disfunciones del piso pélvico en la Policlínica Dr. Carlos N. Brin en San Francisco.
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CSS: ¿Cómo funciona el tratamiento?
La fisioterapeuta Youssy Henry explicó que esta tecnología permite fortalecer la musculatura de la zona pélvica sin procedimientos invasivos.
Cada sesión dura aproximadamente 28 minutos y el tratamiento contempla un mínimo de seis sesiones, aunque puede extenderse hasta diez, según la evaluación individual del paciente.
Policlínica de San Francisco: ¿Quiénes pueden beneficiarse?
El tratamiento está dirigido tanto a hombres como mujeres con afecciones del piso pélvico, incluyendo:
- Personas con incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta
- Adultos mayores antes o después de cirugías
- Mujeres con antecedentes de múltiples partos
- Deportistas de alto rendimiento
Principales beneficios
Entre las ventajas del uso del sillón EMSella destacan:
- Mejora del control de la vejiga
- Fortalecimiento del piso pélvico
- Procedimiento no invasivo
- No requiere tiempo de recuperación
- Puede realizarse sin retirar la ropa
Además, se recomienda complementar el tratamiento con ejercicios específicos para potenciar los resultados.
¿Cómo acceder al servicio?
Para optar por este tratamiento, los pacientes deben acudir con referencia médica de un especialista, como ginecólogo, proctólogo o cirujano general.
Posteriormente, serán evaluados en el servicio de fisioterapia de la policlínica, donde se determinará el plan terapéutico adecuado.
Enfoque en salud preventiva
La CSS busca con esta tecnología mejorar la calidad de vida de los pacientes, abordando una condición que afecta a una parte importante de la población, pero que muchas veces no se trata a tiempo.