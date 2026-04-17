CSS paga primer bono permanente de 2026 a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 17 de abril se realizó el acreditamiento bancario correspondiente al primer bono permanente del año 2026.

Este beneficio está dirigido a los jubilados y pensionados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como de Riesgos Profesionales, quienes ya pueden verificar el depósito en sus respectivas cuentas o tarjetas de débito.

El desembolso, que asciende a B/. 50.00, se otorga en cumplimiento con la Ley del 14 de junio de 2024. Las autoridades de la CSS recordaron que este pago está destinado exclusivamente a aquellos beneficiarios que se encontraban vigentes en la planilla de la institución al momento de la promulgación de dicha ley.

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"Este bono especial constituye un apoyo económico adicional para la población jubilada y pensionada y reafirma el compromiso de la CSS de mantener procesos de pago puntuales y transparentes, garantizando la continuidad de los beneficios que les corresponden", afirmó la entidad.

De acuerdo con el cronograma oficial de pagos de la institución, este es el primero de los tres desembolsos anuales estipulados por ley. Los próximos pagos del bono permanente están programados para efectuarse en los meses de agosto y diciembre.