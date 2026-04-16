CEPANIM 2026: requisitos clave para cobrar sin contratiempos

La subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas, Ana Matilde Amado, precisó durante una entrevista televisiva los pasos y documentos que deberán presentar los jubilados para acceder al Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ).

La funcionaria explicó que, debido a la naturaleza del beneficio, el sistema se ha dividido en dos categorías principales: el registro para beneficiarios que se encuentran con vida y el proceso para los herederos en caso de que el titular haya fallecido.

La habilitación de la plataforma de ingreso estará disponible este mes, mientras que los desembolsos iniciarán en junio de 2026.

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Requisitos para el registro en la página del CEPANIM

Beneficiario vivo

Registrar su información

Fotografía clara de su cédula de identidad personal

Beneficiario fallecido

En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

Conyugues

Certificado de defunción del fallecido

Certificado de matrimonio

Cédula del conyugue

Conviviente o unión de hecho

Certificado de defunción

Una resolución judicial emitida por un juez de paz

Cédula del conviviente

Reclamo por parte de los hijos

Certificado de defunción

Certificado de nacimiento del hijo

Cédula del hijo

La entidad aclaró que si existe más de un descendiente con derecho al beneficio, los hermanos deberán llegar a un acuerdo para que uno solo realice el registro, dado que todos poseen igualdad de derechos. De no lograrse un consenso, el sistema permitirá el registro de varios hijos; sin embargo, esto obligará a que todos los registrados asistan personalmente a las oficinas del MEF para el retiro del certificado, procedimiento que también deberá repetirse al momento de cambiar el documento en el Banco Nacional o utilizarlo en comercios.