Panamá Nacionales -  16 de abril de 2026 - 11:30

CEPANIM 2026: requisitos clave para cobrar sin contratiempos

La habilitación de la plataforma de ingreso del CEPANIM estará disponible este mes, mientras que los desembolsos iniciarán en junio.

Jubilados beneficiados del CEPANIM.

Jubilados beneficiados del CEPANIM.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

La subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas, Ana Matilde Amado, precisó durante una entrevista televisiva los pasos y documentos que deberán presentar los jubilados para acceder al Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).

La funcionaria explicó que, debido a la naturaleza del beneficio, el sistema se ha dividido en dos categorías principales: el registro para beneficiarios que se encuentran con vida y el proceso para los herederos en caso de que el titular haya fallecido.

La habilitación de la plataforma de ingreso estará disponible este mes, mientras que los desembolsos iniciarán en junio de 2026.

Le podría interesar: Aumento a jubilados y pensionados en Panamá 2026: ¿Qué rol jugará el fideicomiso creado?

Requisitos para el registro en la página del CEPANIM

Beneficiario vivo

  • Registrar su información
  • Fotografía clara de su cédula de identidad personal

Beneficiario fallecido

En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

Conyugues

  • Certificado de defunción del fallecido
  • Certificado de matrimonio
  • Cédula del conyugue

Conviviente o unión de hecho

  • Certificado de defunción
  • Una resolución judicial emitida por un juez de paz
  • Cédula del conviviente

Reclamo por parte de los hijos

  • Certificado de defunción
  • Certificado de nacimiento del hijo
  • Cédula del hijo

La entidad aclaró que si existe más de un descendiente con derecho al beneficio, los hermanos deberán llegar a un acuerdo para que uno solo realice el registro, dado que todos poseen igualdad de derechos. De no lograrse un consenso, el sistema permitirá el registro de varios hijos; sin embargo, esto obligará a que todos los registrados asistan personalmente a las oficinas del MEF para el retiro del certificado, procedimiento que también deberá repetirse al momento de cambiar el documento en el Banco Nacional o utilizarlo en comercios.

En esta nota:
Seguir leyendo

Reiteran requisitos para recibir el Cepanim

Doble pago a jubilados y pensionados este viernes 17 de abril

CEPADEM y CEPANIM: MEF crea plataforma para reclamos de beneficiarios en Panamá

Recomendadas

Más Noticias