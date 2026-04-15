CEPANIM 2026: ¿qué hacer si el jubilado beneficiario falleció? MEF lo explica

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en la fase final de pruebas de la plataforma digital que permitirá el registro oficial de los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).
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Requisitos para el registro en la página del CEPANIM
Beneficiario vivo
- Registrar su información
- Fotografía clara de su cédula de identidad personal
Beneficiario fallecido
En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:
Conyugues
- Certificado de defunción del fallecido
- Certificado de matrimonio
- Cédula del conyugue
Conviviente o unión de hecho
- Certificado de defunción
- Una resolución judicial emitida por un juez de paz
- Cédula del conviviente
Reclamo por parte de los hijos
- Certificado de defunción
- Certificado de nacimiento del hijo
- Cédula del hijo
La entidad aclaró que si existe más de un descendiente con derecho al beneficio, los hermanos deberán llegar a un acuerdo para que uno solo realice el registro, dado que todos poseen igualdad de derechos. De no lograrse un consenso, el sistema permitirá el registro de varios hijos; sin embargo, esto obligará a que todos los registrados asistan personalmente a las oficinas del MEF para el retiro del certificado, procedimiento que también deberá repetirse al momento de cambiar el documento en el Banco Nacional o utilizarlo en comercios.