Doble pago a jubilados y pensionados este viernes 17 de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que este viernes 17 de abril se realizará el desembolso para los jubilados y pensionados que incluirá tanto la segunda quincena del mes como el primer bono permanente del año 2026.

El beneficio alcanza a todos los jubilados que reciben sus emolumentos mediante acreditamiento bancario (ACH) y a quienes retiran sus cheques en los centros de pago establecidos.

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¿Quiénes califican para el bono permanente?

Es importante aclarar que, según la normativa vigente, los beneficiarios de esta bonificación especial son los jubilados que ingresaron al sistema y estuvieron dentro de la planilla de la CSS hasta el año 2024, fecha en que se aprobó la ley que institucionalizó este pago en Panamá.

Montos del bono permanente

Este primer pago del bono permanente corresponde a un monto de B/. 50.00. Posteriormente, se entregará una suma similar en el mes de agosto, mientras que en diciembre el desembolso será de B/. 40.00.

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