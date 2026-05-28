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Conductores dicen que leve disminución del combustible no representa un alivio

Conductores señalan que la leve disminución que se registrará desde este viernes 29 de mayo en los precios del combustible no representa un alivio para sus bolsillos. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que el gobierno está haciendo un esfuerzo para otorgar el subsidio para evitar el aumento en el pasaje del transporte público y el costo de otros rubros.