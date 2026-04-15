Aumento a jubilados y pensionados en Panamá 2026: ¿Qué rol jugará el fideicomiso creado?

Aumento a jubilados y pensionados en Panamá 2026

El proyecto de ley 491, que busca otorgar un apoyo económico a jubilados y pensionados en Panamá, avanza en la Asamblea Nacional tras su aprobación en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas.

La propuesta plantea la creación de un fideicomiso administrado por el Estado , que funcionará como un mecanismo financiero independiente de la Caja de Seguro Social (CSS).

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Este instrumento permitirá:

Canalizar recursos de forma ordenada

Garantizar transparencia en el manejo de fondos

Entregar los aportes directamente a los beneficiarios

¿Quiénes recibirían el beneficio?

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El apoyo económico estaría dirigido a jubilados y pensionados que perciben menos de B/.600 mensuales, considerados uno de los grupos más vulnerables ante el alto costo de vida.

¿Es un aumento de pensión?

No. El proyecto no contempla un aumento salarial directo, ya que la Asamblea no tiene facultad para modificar las pensiones.

En su lugar, el fideicomiso funcionará como:

Un complemento económico adicional

Un apoyo para mejorar la calidad de vida

¿Cómo se pagaría?

La propuesta establece que los aportes se realicen de forma trimestral, es decir, varias veces al año, a través de este mecanismo.

¿Por qué se crea este modelo?

El fideicomiso surge como alternativa para: