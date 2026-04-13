Estos son los pagos que recibirán jubilados y pensionados el viernes 17 de abril en Panamá

Estos son los pagos que recibirán jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo viernes 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados en el país.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios recibirán:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Segunda quincena del mes

Bono permanente de B/.50.00

La entidad confirmó que el desembolso se efectuará el mismo día para todos.

Contenido relacionado: Subsidio al combustible inicia el 15 de abril: desde las 6:00 a.m. para transportistas registrados

¿Quiénes recibirán el doble pago?

PAGO MINSA libera pagos atrasados. Alexander Grey / Unsplash

El beneficio está dirigido a:

Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Pensionados del Subsistema Mixto de Pensiones

Beneficiarios de Riesgos Profesionales

Requisito clave para el bono

La CSS aclaró que solo recibirán el bono quienes cumplan con este criterio:

Estar registrados en planilla antes del 14 de junio de 2024

Mantener su estatus activo dentro del sistema

Quienes no cumplan con este requisito no serán incluidos en este pago.