Estos son los pagos que recibirán jubilados y pensionados el viernes 17 de abril en Panamá

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo viernes 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados en el país.
- Segunda quincena del mes
- Bono permanente de B/.50.00
La entidad confirmó que el desembolso se efectuará el mismo día para todos.
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¿Quiénes recibirán el doble pago?
El beneficio está dirigido a:
- Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
- Pensionados del Subsistema Mixto de Pensiones
- Beneficiarios de Riesgos Profesionales
Requisito clave para el bono
La CSS aclaró que solo recibirán el bono quienes cumplan con este criterio:
- Estar registrados en planilla antes del 14 de junio de 2024
- Mantener su estatus activo dentro del sistema
Quienes no cumplan con este requisito no serán incluidos en este pago.