Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 09:04

Estos son los pagos que recibirán jubilados y pensionados el viernes 17 de abril en Panamá

La CSS pagará quincena y bono de $50 a jubilados y pensionados el 17 de abril. Conoce requisitos y cómo cobrar en Panamá.

Estos son los pagos que recibirán jubilados y pensionados

Estos son los pagos que recibirán jubilados y pensionados

@Nono
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo viernes 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados en el país.

¿Qué pagos se harán a jubilados y pensionados?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios recibirán:

  • Segunda quincena del mes
  • Bono permanente de B/.50.00

La entidad confirmó que el desembolso se efectuará el mismo día para todos.

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¿Quiénes recibirán el doble pago?

PAGO
MINSA libera pagos atrasados.

MINSA libera pagos atrasados.

El beneficio está dirigido a:

  • Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
  • Pensionados del Subsistema Mixto de Pensiones
  • Beneficiarios de Riesgos Profesionales

Requisito clave para el bono

La CSS aclaró que solo recibirán el bono quienes cumplan con este criterio:

  • Estar registrados en planilla antes del 14 de junio de 2024
  • Mantener su estatus activo dentro del sistema

Quienes no cumplan con este requisito no serán incluidos en este pago.

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