Subsidio al combustible inicia el 15 de abril: desde las 6:00 a.m. para transportistas registrados

Subsidio al combustible inicia el 15 de abril

A partir de las 6:00 a.m. de este miércoles 15 de abril, los transportistas habilitados comenzarán a recibir el subsidio al combustible , tras completar su registro en la plataforma digital de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

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¿Quiénes podrán recibir el subsidio?

En esta primera fase, el beneficio está dirigido a:

Transporte selectivo (taxis)

Transporte colectivo (buses)

Transporte colegial

Requisitos clave del registro

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, explicó que el proceso de registro permite validar que los transportistas cumplan con varios criterios antes de acceder al subsidio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043686874305221040?s=20&partner=&hide_thread=false A partir de las 6:00 a.m. de este miércoles 15 de abril todos los transportistas habilitados, tras realizar el registró en la plataforma creada por la AIG, comenzarán a recibir el subsidio del combustible.



“El registro lo que hace es permitir que los transportistas selectivo,… pic.twitter.com/JrzfFkeaHS — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

Entre ellos:

Estar paz y salvo con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

Contar con “fe de vida” vigente

Que el conductor esté debidamente asociado al vehículo

Cómo funcionará el subsidio

Una vez validada la información, los transportistas podrán acudir a estaciones de combustible a nivel nacional y recibir el despacho subsidiado, presentando sus datos correspondientes.

Inicio del beneficio

Las autoridades reiteraron que el programa comenzará oficialmente:

Miércoles 15 de abril

Desde las 6:00 a.m.

Para conocer exactamente los pasos ingresa a: Instrucción para aplicar al subsidio de Combustible