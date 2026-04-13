Subsidio al combustible inicia el 15 de abril: desde las 6:00 a.m. para transportistas registrados

A partir de las 6:00 a.m. de este miércoles 15 de abril, los transportistas habilitados comenzarán a recibir el subsidio al combustible, tras completar su registro en la plataforma digital de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
¿Quiénes podrán recibir el subsidio?
En esta primera fase, el beneficio está dirigido a:
- Transporte selectivo (taxis)
- Transporte colectivo (buses)
- Transporte colegial
Requisitos clave del registro
El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, explicó que el proceso de registro permite validar que los transportistas cumplan con varios criterios antes de acceder al subsidio.
Entre ellos:
- Estar paz y salvo con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
- Contar con “fe de vida” vigente
- Que el conductor esté debidamente asociado al vehículo
Cómo funcionará el subsidio
Una vez validada la información, los transportistas podrán acudir a estaciones de combustible a nivel nacional y recibir el despacho subsidiado, presentando sus datos correspondientes.
Inicio del beneficio
Las autoridades reiteraron que el programa comenzará oficialmente:
- Miércoles 15 de abril
- Desde las 6:00 a.m.
Para conocer exactamente los pasos ingresa a: Instrucción para aplicar al subsidio de Combustible