Subsidio al combustible: desde cuándo podrán usarlo los transportistas en Panamá

El Gobierno Nacional anunció que el programa de subsidio al combustible para transportistas comenzará a aplicarse a partir del miércoles 15 de abril desde las 6:00 a.m. en estaciones a nivel nacional.

Contenido relacionado: Subsidio del combustible para transportistas estará disponible el 15 de abril

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Quiénes podrán usar el subsidio?

El beneficio estará disponible inicialmente para:

Transporte selectivo (taxis)

Transporte colectivo (buses)

Transporte colegial

El registro previo se realiza a través de la plataforma: Panamá Conecta

Precios del combustible subsidiado

Los transportistas podrán acceder a los siguientes precios:

Gasolina 91 octanos: B/. 0.88 por litro

Diésel: B/. 0.90 por litro

Gasolina 95 octanos: B/. 1.00 por litro

¿Cómo funciona el proceso?

Una vez registrado y validado en el sistema, el transportista podrá acudir a cualquier estación de combustible del país.

Para recibir el subsidio, deberá proporcionar:

Número de cédula

Placa del vehículo

El sistema verificará que el vehículo esté debidamente habilitado dentro de las categorías permitidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043119069008662884?s=20&partner=&hide_thread=false El programa de subsidio al combustible para transportistas será habilitado a partir del miércoles 15 de abril, anunció el Gobierno Nacional.



“A partir del miércoles 15 de abril, desde las 6:00 a.m., iniciará el despacho de combustible subsidiado en estaciones a nivel nacional”,… pic.twitter.com/VcOdhmzMXR — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Otros sectores serán incluidos

El Gobierno adelantó que próximamente se incorporarán otros sectores como:

Transporte de carga

Turismo

Embarcaciones artesanales

El cronograma para estos grupos será anunciado en los próximos días.