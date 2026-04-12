Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 08:15

Subsidio al combustible: desde cuándo podrán usarlo los transportistas en Panamá

El subsidio al combustible inicia el 15 de abril en Panamá. Conoce quiénes aplican, precios y cómo usar el beneficio paso a paso.

Subsidio al combustible

Subsidio al combustible

Dawn McDonald - Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional anunció que el programa de subsidio al combustible para transportistas comenzará a aplicarse a partir del miércoles 15 de abril desde las 6:00 a.m. en estaciones a nivel nacional.

¿Quiénes podrán usar el subsidio?

El beneficio estará disponible inicialmente para:

  • Transporte selectivo (taxis)
  • Transporte colectivo (buses)
  • Transporte colegial

El registro previo se realiza a través de la plataforma: Panamá Conecta

Precios del combustible subsidiado

Los transportistas podrán acceder a los siguientes precios:

  • Gasolina 91 octanos: B/. 0.88 por litro
  • Diésel: B/. 0.90 por litro
  • Gasolina 95 octanos: B/. 1.00 por litro

¿Cómo funciona el proceso?

Una vez registrado y validado en el sistema, el transportista podrá acudir a cualquier estación de combustible del país.

Para recibir el subsidio, deberá proporcionar:

  • Número de cédula
  • Placa del vehículo

El sistema verificará que el vehículo esté debidamente habilitado dentro de las categorías permitidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043119069008662884?s=20&partner=&hide_thread=false

Otros sectores serán incluidos

El Gobierno adelantó que próximamente se incorporarán otros sectores como:

  • Transporte de carga
  • Turismo
  • Embarcaciones artesanales

El cronograma para estos grupos será anunciado en los próximos días.

En esta nota:
Seguir leyendo

Transportistas inician registro en plataforma de subsidio de combustible, pero persisten dudas

Subsidio de combustible en Panamá: cómo usar la plataforma y quiénes pueden registrarse

Registro para el subsidio al combustible: pasos para solicitarlo en línea en Panamá Conecta

Recomendadas

Más Noticias