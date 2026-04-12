Subsidio al combustible: desde cuándo podrán usarlo los transportistas en Panamá

El Gobierno Nacional anunció que el programa de subsidio al combustible para transportistas comenzará a aplicarse a partir del miércoles 15 de abril desde las 6:00 a.m. en estaciones a nivel nacional.
¿Quiénes podrán usar el subsidio?
El beneficio estará disponible inicialmente para:
- Transporte selectivo (taxis)
- Transporte colectivo (buses)
- Transporte colegial
El registro previo se realiza a través de la plataforma: Panamá Conecta
Precios del combustible subsidiado
Los transportistas podrán acceder a los siguientes precios:
- Gasolina 91 octanos: B/. 0.88 por litro
- Diésel: B/. 0.90 por litro
- Gasolina 95 octanos: B/. 1.00 por litro
¿Cómo funciona el proceso?
Una vez registrado y validado en el sistema, el transportista podrá acudir a cualquier estación de combustible del país.
Para recibir el subsidio, deberá proporcionar:
- Número de cédula
- Placa del vehículo
El sistema verificará que el vehículo esté debidamente habilitado dentro de las categorías permitidas.
Otros sectores serán incluidos
El Gobierno adelantó que próximamente se incorporarán otros sectores como:
- Transporte de carga
- Turismo
- Embarcaciones artesanales
El cronograma para estos grupos será anunciado en los próximos días.