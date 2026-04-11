Subsidio del combustible para transportistas estará disponible el 15 de abril

El Gobierno Nacional anunció que el programa de subsidio al combustible para el sector transporte será habilitado a partir de las 6:00 a.m. de este miércoles 15 de abril . La medida beneficia exclusivamente al transporte selectivo (taxis), colectivo (buses) y colegial.

El registro ya está disponible en la plataforma oficial Panamá Digital (sección de subsidios). Una vez completada la solicitud, el beneficiario solo deberá presentar su cédula de identidad y el número de placa del vehículo en cualquier estación de combustible a nivel nacional al momento del despacho.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El Gobierno adelantó que el transporte de carga, el sector turismo y las embarcaciones artesanales serán incorporados próximamente, según el cronograma que se anunciará oportunamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043119069008662884&partner=&hide_thread=false El programa de subsidio al combustible para transportistas será habilitado a partir del miércoles 15 de abril, anunció el Gobierno Nacional.



“A partir del miércoles 15 de abril, desde las 6:00 a.m., iniciará el despacho de combustible subsidiado en estaciones a nivel nacional”,… pic.twitter.com/VcOdhmzMXR — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Guía paso a paso: Cómo registrarse para el subsidio del combustible

Para acceder al beneficio del combustible, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial siguiendo estos pasos: