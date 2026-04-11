Panamá Nacionales -  11 de abril de 2026 - 20:13

Subsidio del combustible para transportistas estará disponible el 15 de abril

El subsidio del combustible beneficia exclusivamente al transporte selectivo (taxis), colectivo (buses) y colegial.

Subsidio del combustible para transportistas.

Subsidio del combustible para transportistas.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional anunció que el programa de subsidio al combustible para el sector transporte será habilitado a partir de las 6:00 a.m. de este miércoles 15 de abril. La medida beneficia exclusivamente al transporte selectivo (taxis), colectivo (buses) y colegial.

Precios fijos por litro:

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 0.88
  • Diésel bajo en azufre: B/. 0.90
  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.00

Proceso de registro y uso

El registro ya está disponible en la plataforma oficial Panamá Digital (sección de subsidios). Una vez completada la solicitud, el beneficiario solo deberá presentar su cédula de identidad y el número de placa del vehículo en cualquier estación de combustible a nivel nacional al momento del despacho.

El Gobierno adelantó que el transporte de carga, el sector turismo y las embarcaciones artesanales serán incorporados próximamente, según el cronograma que se anunciará oportunamente.

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Guía paso a paso: Cómo registrarse para el subsidio del combustible

Para acceder al beneficio del combustible, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial siguiendo estos pasos:

  • Acceso al portal: Ingrese a https://panamaconecta.gob.pa/menu y seleccione la sección de "Transporte y Vehículos". Allí, elija la opción de "Subsidio del Combustible".
  • Registro de usuario: Si no cuenta con una cuenta en Panamá Conecta, deberá completar el registro de sus datos personales. Si ya tiene usuario, simplemente inicie sesión con su correo y contraseña.
  • Configuración del perfil: Dentro de la plataforma de subsidio, seleccione el tipo de persona (natural o jurídica) y elija la opción de "Vehículo terrestre".
  • Datos del vehículo: Complete la información solicitada sobre el conductor y el número de la placa registrada.
  • Finalización: Lea cuidadosamente y acepte los términos y condiciones para habilitar el subsidio en las estaciones de servicio autorizadas.
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