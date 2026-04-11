Subsidio de combustible en Panamá: cómo usar la plataforma y quiénes pueden registrarse

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Para acceder al beneficio del combustible, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial siguiendo estos pasos:

Embed - Autoridad Tránsito on Instagram: "Aprende cómo realizar tu solicitud para el Subsidio al Combustible. Para completar tu registro de manera correcta y evitar inconvenientes en la validación, te instruimos a seguir los pasos detallados en nuestro manual digital, disponible en transito.gob.pa. Este proceso se realiza totalmente en línea a través de la plataforma Panamá Conecta de @aigesinnovacion ¿Quiénes pueden registrarse ya? Transportistas de las modalidades: Colectivo, Selectivo y Colegiales. ¿Transporte de carga? ¡Estén atentos! Próximamente habilitaremos el acceso para este sector. Accede ya y sigue el paso a paso: www.transito.gob.pa #ConPasoFirme "