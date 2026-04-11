Subsidio de combustible en Panamá: cómo usar la plataforma y quiénes pueden registrarse

Ante la fluctuación de los precios internacionales del combustible, el Gobierno Nacional reafirmó la vigencia del subsidio para el transporte selectivo, colectivo y colegial. Los transportistas que completen su registro en la plataforma digital oficial podrán acceder a los siguientes precios fijos en las estaciones de servicio:
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Guía paso a paso: Cómo registrarse para el subsidio del combustible
Para acceder al beneficio del combustible, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial siguiendo estos pasos:
- Acceso al portal: Ingrese a https://panamaconecta.gob.pa/menu y seleccione la sección de "Transporte y Vehículos". Allí, elija la opción de "Subsidio del Combustible".
- Registro de usuario: Si no cuenta con una cuenta en Panamá Conecta, deberá completar el registro de sus datos personales. Si ya tiene usuario, simplemente inicie sesión con su correo y contraseña.
- Configuración del perfil: Dentro de la plataforma de subsidio, seleccione el tipo de persona (natural o jurídica) y elija la opción de "Vehículo terrestre".
- Datos del vehículo: Complete la información solicitada sobre el conductor y el número de la placa registrada.
- Finalización: Lea cuidadosamente y acepte los términos y condiciones para habilitar el subsidio en las estaciones de servicio autorizadas.