Panamá Nacionales -  11 de abril de 2026 - 20:14

Subsidio de combustible en Panamá: cómo usar la plataforma y quiénes pueden registrarse

Para acceder al beneficio del combustible subsidiado, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial.

Subsidio de combustible en Panamá.

Subsidio de combustible en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Ante la fluctuación de los precios internacionales del combustible, el Gobierno Nacional reafirmó la vigencia del subsidio para el transporte selectivo, colectivo y colegial. Los transportistas que completen su registro en la plataforma digital oficial podrán acceder a los siguientes precios fijos en las estaciones de servicio:

Precios fijos por litro:

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 0.88
  • Diésel bajo en azufre: B/. 0.90
  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.00

Para el transporte de carga, próximamente se habilitará el acceso en el portal.

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Para acceder al beneficio del combustible, los conductores deben completar su registro en la plataforma oficial siguiendo estos pasos:

  • Acceso al portal: Ingrese a https://panamaconecta.gob.pa/menu y seleccione la sección de "Transporte y Vehículos". Allí, elija la opción de "Subsidio del Combustible".
  • Registro de usuario: Si no cuenta con una cuenta en Panamá Conecta, deberá completar el registro de sus datos personales. Si ya tiene usuario, simplemente inicie sesión con su correo y contraseña.
  • Configuración del perfil: Dentro de la plataforma de subsidio, seleccione el tipo de persona (natural o jurídica) y elija la opción de "Vehículo terrestre".
  • Datos del vehículo: Complete la información solicitada sobre el conductor y el número de la placa registrada.
  • Finalización: Lea cuidadosamente y acepte los términos y condiciones para habilitar el subsidio en las estaciones de servicio autorizadas.
Embed - Autoridad Tránsito on Instagram: "Aprende cómo realizar tu solicitud para el Subsidio al Combustible. Para completar tu registro de manera correcta y evitar inconvenientes en la validación, te instruimos a seguir los pasos detallados en nuestro manual digital, disponible en transito.gob.pa. Este proceso se realiza totalmente en línea a través de la plataforma Panamá Conecta de @aigesinnovacion ¿Quiénes pueden registrarse ya? Transportistas de las modalidades: Colectivo, Selectivo y Colegiales. ¿Transporte de carga? ¡Estén atentos! Próximamente habilitaremos el acceso para este sector. Accede ya y sigue el paso a paso: www.transito.gob.pa #ConPasoFirme "
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