Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 13:55

Registro para el subsidio al combustible: pasos para solicitarlo en línea en Panamá Conecta

La ATTT abrió el registro para el subsidio de combustible a transportistas. Conoce quiénes aplican y cómo hacer la solicitud en línea.

Registro para el subsidio al combustible

Registro para el subsidio al combustible

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), anunció que ya está habilitado el registro para solicitar el subsidio de combustible dirigido a transportistas.

¿Quiénes pueden aplicar?

El beneficio está disponible para operadores del transporte en las siguientes modalidades:

  • Colectivo
  • Selectivo
  • Turismo
  • Colegial

ATTT habilita registro para subsidio de combustible a transportistas: cómo aplicar

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Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial: Panamá Conecta. Una vez dentro, deben seleccionar la opción de subsidios y completar la solicitud en línea.

Manual paso a paso para registro

La ATTT recomienda seguir cada paso correctamente para evitar inconvenientes durante la validación de la solicitud, por lo que te explicamos los pasos:

  • Ingresa a: https://panamaconecta.gob.pa/menu
  • Servicios destacados selecciona: Subsidio de combustible (ATTT)

Si no estas registrado selecciona: Crear cuenta nueva y llena los campos (número de cédula, nombre completo como aparece en la cédula, fecha de nacimiento e iniciar sesión).

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Objetivo del subsidio

Según la ATTT, este programa busca mantener la estabilidad en las tarifas del transporte público, evitando que los costos impacten directamente en el bolsillo de los usuarios.

Además, se garantiza la continuidad del servicio a nivel nacional.

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