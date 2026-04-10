Registro para el subsidio al combustible: pasos para solicitarlo en línea en Panamá Conecta

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), anunció que ya está habilitado el registro para solicitar el subsidio de combustible dirigido a transportistas.

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¿Quiénes pueden aplicar?

El beneficio está disponible para operadores del transporte en las siguientes modalidades:

Colectivo

Selectivo

Turismo

Colegial

ATTT habilita registro para subsidio de combustible a transportistas: cómo aplicar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042665462937378852?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, @ATTTPanama, en conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, @aigesinnovacion, informó que se encuentra habilitado el registro para la solicitud de participación en el programa de subsidio al combustible.… pic.twitter.com/fJDLELG0b1 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2026

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial: Panamá Conecta. Una vez dentro, deben seleccionar la opción de subsidios y completar la solicitud en línea.

Manual paso a paso para registro

La ATTT recomienda seguir cada paso correctamente para evitar inconvenientes durante la validación de la solicitud, por lo que te explicamos los pasos:

Ingresa a: https://panamaconecta.gob.pa/menu

Servicios destacados selecciona: Subsidio de combustible (ATTT)

Si no estas registrado selecciona: Crear cuenta nueva y llena los campos (número de cédula, nombre completo como aparece en la cédula, fecha de nacimiento e iniciar sesión).

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Objetivo del subsidio

Según la ATTT, este programa busca mantener la estabilidad en las tarifas del transporte público, evitando que los costos impacten directamente en el bolsillo de los usuarios.

Además, se garantiza la continuidad del servicio a nivel nacional.