Plataforma de combustible: AIG detalla avances para transportistas y pescadores

La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) informó que avanza en la creación de una plataforma digital para el sector transporte y pesquero. El sistema busca establecer una trazabilidad que garantice el acceso al precio fijo del combustible , como medida de alivio ante el alza internacional de los hidrocarburos.

Actualmente, la herramienta se encuentra disponible. Para registrarse, debe ingresar al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu y completar los datos solicitados.

Adolfo Fábrega, administrador de la AIG, explicó que el sistema utilizará como base de datos la información suministrada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), vinculada a la cédula de identidad de los beneficiarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/2042626282123411694&partner=&hide_thread=false Protegemos el bolsillo de quienes mueven al país.



Ante el alza internacional de los combustibles, hemos adoptado una medida temporal para apoyar a nuestros transportistas. A través de la tecnología, implementaremos un sistema de trazabilidad que garantice que cada operación… pic.twitter.com/j5eTLgSsaR — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) April 10, 2026

Sectores beneficiados por el precio fijo del combustible

La estabilización temporal del costo de las gasolinas y el diésel aplica para:

Transporte de pasajeros: Colectivo (buses), selectivo (taxis), colegiales y transporte de turismo.

Colectivo (buses), selectivo (taxis), colegiales y transporte de turismo. Logística y alimentos: Transporte de carga y maquinaria agrícola.

Transporte de carga y maquinaria agrícola. Sector primario: Pesca artesanal.

Precios fijos para el transporte público

Gasolina de 91 octanos

Galón: B/.3.33

Litro: B/.0.88

Diésel