Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 13:12

Plataforma de combustible: AIG detalla avances para transportistas y pescadores

La plataforma busca establecer una trazabilidad que garantice el acceso al precio fijo del combustible para transportistas.

Combustible en Panamá.

Combustible en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) informó que avanza en la creación de una plataforma digital para el sector transporte y pesquero. El sistema busca establecer una trazabilidad que garantice el acceso al precio fijo del combustible, como medida de alivio ante el alza internacional de los hidrocarburos.

Actualmente, la herramienta se encuentra disponible. Para registrarse, debe ingresar al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu y completar los datos solicitados.

Adolfo Fábrega, administrador de la AIG, explicó que el sistema utilizará como base de datos la información suministrada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), vinculada a la cédula de identidad de los beneficiarios.

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Sectores beneficiados por el precio fijo del combustible

La estabilización temporal del costo de las gasolinas y el diésel aplica para:

  • Transporte de pasajeros: Colectivo (buses), selectivo (taxis), colegiales y transporte de turismo.
  • Logística y alimentos: Transporte de carga y maquinaria agrícola.
  • Sector primario: Pesca artesanal.

Precios fijos para el transporte público

Gasolina de 91 octanos

  • Galón: B/.3.33
  • Litro: B/.0.88

Diésel

  • Galón: B/.3.41
  • Litro: B/.0.90
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