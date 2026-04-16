Panamá Nacionales -  16 de abril de 2026 - 09:00

CSS paga este viernes 17 de abril: jubilados reciben bono de $50 y su segunda quincena

La CSS pagará este viernes 17 de abril a jubilados y pensionados, incluyendo un bono permanente de $50. Conoce quiénes lo reciben.

Pago corresponde a la segunda quincena de abril en la CSS

Pago corresponde a la segunda quincena de abril en la CSS

CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 17 de abril de 2026 se realizará el pago correspondiente a la segunda quincena para jubilados y pensionados, junto con el desembolso del bono permanente.

Este beneficio forma parte del Programa de Beneficios Permanentes establecido por ley.

Bono permanente de $50 a jubilados: ¿Quiénes lo reciben?

Según detalló la CSS, se efectuará el primer pago del bono permanente de B/.50.00, conforme a lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

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Este beneficio está dirigido a:

  • Jubilados y pensionados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
  • Beneficiarios del Subsistema Mixto de Pensiones
  • Pensionados por Riesgos Profesionales

Siempre que estuvieran vigentes en planilla al 14 de junio de 2024.

Pago a jubilados y pensionados

Pago corresponde a la segunda quincena de abril

El desembolso se realizará durante la segunda quincena de abril, específicamente este viernes 17, como parte del calendario regular de pagos de la institución.

Este pago incluye tanto la pensión correspondiente como el bono adicional.

Canales de consulta

La CSS habilitó líneas telefónicas para consultas relacionadas con este pago:

  • 513-1101
  • 513-1102

Este bono permanente forma parte de las medidas adoptadas para mejorar el ingreso de jubilados y pensionados en Panamá, en medio del aumento del costo de vida.

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