Comerciante por retener cheques y tarjetas del IFARHU por más de $145 mil, fue aprehendida

Comerciante por retener cheques y tarjetas del IFARHU

Una comerciante fue aprehendida por su presunta vinculación con el apoderamiento irregular de cheques y tarjetas de programas sociales administrados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) .

De acuerdo con las autoridades, el caso involucra una lesión patrimonial que asciende a 145 mil dólares .

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Más de 400 cheques y decenas de tarjetas retenidas

Las investigaciones detallan que la mujer mantenía en su poder:

414 cheques

84 tarjetas de clave social

Estos instrumentos corresponden a beneficios de programas como becas y el PASE-U, destinados a estudiantes en el país.

Posible afectación a beneficiarios del IFARHU

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044742111652712499?s=20&partner=&hide_thread=false Una comerciantes fue aprehendida por el apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas de clave social de los programas de becas y Pase-U del @IFARHU, con una lesión patrimonial que asciende a 145 mil dólares. pic.twitter.com/FJi619dnr7 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

El apoderamiento de estos documentos habría afectado directamente a beneficiarios de los programas sociales, quienes dependen de estos pagos para cubrir gastos educativos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance total del caso y posibles afectados.

La comerciante fue puesta a órdenes de las autoridades competentes, mientras se adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.