Comerciante por retener cheques y tarjetas del IFARHU por más de $145 mil, fue aprehendida

Una comerciante fue aprehendida por su presunta vinculación con el apoderamiento irregular de cheques y tarjetas de programas sociales administrados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) .
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Más de 400 cheques y decenas de tarjetas retenidas
Las investigaciones detallan que la mujer mantenía en su poder:
- 414 cheques
- 84 tarjetas de clave social
Estos instrumentos corresponden a beneficios de programas como becas y el PASE-U, destinados a estudiantes en el país.
Posible afectación a beneficiarios del IFARHU
El apoderamiento de estos documentos habría afectado directamente a beneficiarios de los programas sociales, quienes dependen de estos pagos para cubrir gastos educativos.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance total del caso y posibles afectados.
La comerciante fue puesta a órdenes de las autoridades competentes, mientras se adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.