SENAFRONT mantiene operativos para ubicar a reclusos fugados de La Joyita

El Servicio Nacional de Fronteras ( SENAFRONT ) mantiene un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de un grupo de privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita la tarde de este lunes 1 de junio, según confirmaron autoridades del Ministerio de Gobierno (MINGOB).

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Saldo fatal y graves daños estructurales

De acuerdo con las cifras oficiales, la evasión se originó tras un violento enfrentamiento interno que dejó un saldo de:

Dos reclusos fallecidos.

Varios privados de libertad heridos, quienes ya se encuentran recibiendo atención médica en centros hospitalarios.

Graves destrozos materiales: Durante la reyerta, los internos vandalizaron las cocinas, causaron daños en diversas áreas del penal y provocaron la rotura del sistema de agua potable.

Recaptura y despliegue policial

Hasta el momento, las acciones de control han permitido la retención de 48 reclusos, quienes permanecen bajo custodia en la estación del SENAFRONT en el distrito de Chepo tras ser recapturados.

Los estamentos de seguridad del Estado continúan desplegados estratégicamente por toda la zona este de la provincia de Panamá y áreas colindantes para localizar al resto de los evadidos y restablecer el orden absoluto en el complejo penitenciario.