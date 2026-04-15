Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 14:00

Corte de agua por el IDAAN en Panamá Oeste: planta de Chame opera al 50% y afecta varios distritos

El IDAAN informa que la planta potabilizadora de Chame opera al 50% por falla en una bomba. Hay baja presión y falta de agua en Gorgona, Coronado y Punta Barco.

Corte de agua por el IDAAN en Panamá Oeste

Corte de agua por el IDAAN en Panamá Oeste

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chame se mantiene operando al 50% de su capacidad, debido a una incidencia registrada en una de las bombas encargadas de la toma de agua.

Esta situación ha provocado afectaciones en el suministro en distintos puntos de Panamá Oeste, especialmente en comunidades donde ya se reporta baja presión o interrupción del servicio.

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Sectores afectados por la falta de agua

Entre las áreas impactadas se encuentran:

  • Gorgona
  • Coronado
  • Punta Barco

Residentes de estos sectores han experimentado desde disminución en la presión hasta falta total del suministro en algunas zonas.

IDAAN: ¿Qué ocurrió en la planta de Chame?

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De acuerdo con el IDAAN, el problema se originó por una falla en una de las bombas de captación de agua cruda, lo que obligó a reducir la producción de la planta potabilizadora.

Este tipo de incidencias impacta directamente la capacidad de distribución, especialmente en horas de alta demanda.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

Hasta el momento, la entidad no ha detallado un tiempo estimado para la normalización total del suministro.

Sin embargo, se espera que los trabajos de reparación permitan restablecer progresivamente la operación completa de la planta.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se recomienda a los residentes:

  • Hacer uso racional del agua almacenada
  • Evitar el desperdicio
  • Mantener reservas para necesidades básicas
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