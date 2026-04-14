Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 17:51

Potabilizadora de Chilibre ya opera al 100% tras trabajos del IDAAN

El IDAAN informó que el suministro desde la planta potabilizadora de Chilibre se regularizará en los puntos altos y alejados de la red.

Trabajos en la Potabilizadora de Chilibre del IDAAN.

IDAAN
Por Ana Canto

La planta potabilizadora de Chilibre, ha recuperado su capacidad total operativa gracias al trabajo conjunto entre especialistas del IDAAN y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Tras jornadas extraordinarias, el sistema ha sido normalizado para restablecer el servicio a la población.

Cronología de la recuperación

  • El incidente: El pasado sábado se registró una falla eléctrica interna en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.
  • Respuesta inmediata: Técnicos del IDAAN lograron elevar la operación del 50% al 90% en las primeras horas tras el suceso.
  • Culminación: Con el apoyo técnico de la ACP, se completó la reparación de la estación de bombeo, alcanzando el 100% de producción.

El IDAAN informó que el suministro se regularizará de manera progresiva en los puntos altos y alejados de la red en Panamá y San Miguelito, áreas que suelen presentar mayor demora en la presurización de las tuberías tras una parada técnica.

