Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 08:56

IDAAN: potabilizadora de Chilibre alcanza 90% y piden uso moderado del agua

El IDAAN informó que la potabilizadora de Chilibre ya opera al 90% tras una falla eléctrica. Pide uso moderado del agua.

IDAAN: potabilizadora de Chilibre alcanza 90% 

IDAAN: potabilizadora de Chilibre alcanza 90% 

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la potabilizadora Federico Guardia Conte ha recuperado el 90% de su operación este domingo 12 de abril.

Recuperación progresiva del servicio

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La entidad detalló que el avance se da luego de que el sábado 11 de abril la planta operara al 50%, tras registrarse una incidencia eléctrica en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.

Contenido relacionado: IDAAN reporta operación al 50 % en planta de Chilibre tras incidencia eléctrica

Gracias a los trabajos realizados por el equipo técnico, el sistema ha ido normalizando su funcionamiento.

Trabajos del IDAAN continúan para llegar al 100%

El IDAAN indicó que los trabajos en la estación afectada continúan, con el objetivo de restablecer el 100% de la operación en los próximos días.

Llamado al uso responsable del agua

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Ante la situación, la institución reiteró el llamado a la población a hacer un uso moderado del agua potable, para garantizar una distribución equitativa mientras se completa la recuperación total del sistema.

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