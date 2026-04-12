IDAAN: potabilizadora de Chilibre alcanza 90% y piden uso moderado del agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la potabilizadora Federico Guardia Conte ha recuperado el 90% de su operación este domingo 12 de abril.

La entidad detalló que el avance se da luego de que el sábado 11 de abril la planta operara al 50%, tras registrarse una incidencia eléctrica en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.

Potabilizadora de Chilibre alcanza el 90% de su operación La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya alcanza el 90% de su operación, gracias al esfuerzo de nuestro equipo de especialistas que realizó las reparaciones al registrarse la incidencia… https://t.co/u4Rx7N9p0c pic.twitter.com/6GJRvtc4WL

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Gracias a los trabajos realizados por el equipo técnico, el sistema ha ido normalizando su funcionamiento.

Trabajos del IDAAN continúan para llegar al 100%

El IDAAN indicó que los trabajos en la estación afectada continúan, con el objetivo de restablecer el 100% de la operación en los próximos días.

Llamado al uso responsable del agua

Sin agua.jpg Telemetro Reporta

Ante la situación, la institución reiteró el llamado a la población a hacer un uso moderado del agua potable, para garantizar una distribución equitativa mientras se completa la recuperación total del sistema.