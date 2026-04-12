IDAAN: potabilizadora de Chilibre alcanza 90% y piden uso moderado del agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la potabilizadora Federico Guardia Conte ha recuperado el 90% de su operación este domingo 12 de abril.
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Gracias a los trabajos realizados por el equipo técnico, el sistema ha ido normalizando su funcionamiento.
Trabajos del IDAAN continúan para llegar al 100%
El IDAAN indicó que los trabajos en la estación afectada continúan, con el objetivo de restablecer el 100% de la operación en los próximos días.
Llamado al uso responsable del agua
Ante la situación, la institución reiteró el llamado a la población a hacer un uso moderado del agua potable, para garantizar una distribución equitativa mientras se completa la recuperación total del sistema.