IMHPA en Panamá: emiten aviso por incendios ante aumento de focos de calor

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la generación y propagación de incendios, debido al aumento de focos de calor en el sector Pacífico. La alerta estará vigente hasta el 23 de abril.
IMHPA: provincias y áreas bajo vigilancia
Las autoridades advierten que el riesgo de incendios se mantiene en:
- Chiriquí
- Veraguas (centro y sur)
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
- Darién
- Comarca Ngäbe-Buglé
- Bocas del Toro
- Colón
¿Por qué aumenta el riesgo?
El IMHPA explicó que la alerta responde a la intensificación de focos de calor, lo que eleva la probabilidad de:
- Incendios de masa vegetal
- Propagación rápida del fuego
- Afectaciones ambientales y de salud
Estas condiciones son más comunes durante periodos secos y altas temperaturas.
Recomendaciones clave
Ante este escenario, se recomienda a la población:
- Evitar quemas al aire libre
- No arrojar colillas o materiales inflamables
- Reportar incendios a las autoridades
- Seguir los avisos oficiales
Este tipo de avisos busca reducir riesgos y evitar emergencias mayores, especialmente en zonas vulnerables a incendios forestales. Las autoridades mantienen monitoreo constante de la situación.