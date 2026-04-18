Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 17:42

IMHPA en Panamá: emiten aviso por incendios ante aumento de focos de calor

El IMHPA emite aviso por incendios en Panamá hasta el 23 de abril ante aumento de focos de calor en varias provincias.

IMHPA en Panamá

IMHPA en Panamá

@BCBRP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la generación y propagación de incendios, debido al aumento de focos de calor en el sector Pacífico. La alerta estará vigente hasta el 23 de abril.

IMHPA: provincias y áreas bajo vigilancia

Las autoridades advierten que el riesgo de incendios se mantiene en:

  • Chiriquí
  • Veraguas (centro y sur)
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Darién
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Bocas del Toro
  • Colón

¿Por qué aumenta el riesgo?

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El IMHPA explicó que la alerta responde a la intensificación de focos de calor, lo que eleva la probabilidad de:

  • Incendios de masa vegetal
  • Propagación rápida del fuego
  • Afectaciones ambientales y de salud

Estas condiciones son más comunes durante periodos secos y altas temperaturas.

Recomendaciones clave

Ante este escenario, se recomienda a la población:

  • Evitar quemas al aire libre
  • No arrojar colillas o materiales inflamables
  • Reportar incendios a las autoridades
  • Seguir los avisos oficiales

Este tipo de avisos busca reducir riesgos y evitar emergencias mayores, especialmente en zonas vulnerables a incendios forestales. Las autoridades mantienen monitoreo constante de la situación.

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