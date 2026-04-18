IMHPA en Panamá: emiten aviso por incendios ante aumento de focos de calor

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la generación y propagación de incendios, debido al aumento de focos de calor en el sector Pacífico. La alerta estará vigente hasta el 23 de abril.

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IMHPA: provincias y áreas bajo vigilancia

Las autoridades advierten que el riesgo de incendios se mantiene en:

Chiriquí

Veraguas (centro y sur)

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Ngäbe-Buglé

Bocas del Toro

Colón

¿Por qué aumenta el riesgo?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045629992227246451?s=20&partner=&hide_thread=false El @imhpapma emite un aviso de vigilancia por la generación y propagación de incendios válido hasta el 23 de abril, ante la intensificación de focos de calor en el sector Pacífico. pic.twitter.com/8y1NguwC14 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 18, 2026

El IMHPA explicó que la alerta responde a la intensificación de focos de calor, lo que eleva la probabilidad de:

Incendios de masa vegetal

Propagación rápida del fuego

Afectaciones ambientales y de salud

Estas condiciones son más comunes durante periodos secos y altas temperaturas.

Recomendaciones clave

Ante este escenario, se recomienda a la población:

Evitar quemas al aire libre

No arrojar colillas o materiales inflamables

Reportar incendios a las autoridades

Seguir los avisos oficiales

Este tipo de avisos busca reducir riesgos y evitar emergencias mayores, especialmente en zonas vulnerables a incendios forestales. Las autoridades mantienen monitoreo constante de la situación.