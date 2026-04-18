Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 17:04

Investigan ataque informático a la CSS: Ministerio Público confirma proceso

El Ministerio Público investiga un ataque informático contra correos de la CSS. Autoridades siguen el caso por delito de seguridad informática.

CSS: ¿Qué se sabe del ataque?

CSS: ¿Qué se sabe del ataque?

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público confirmó que continúan las investigaciones por un delito contra la seguridad informática en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS). El caso está vinculado a un ataque informático que afectó parte de los correos institucionales de la entidad.

Hasta ahora, las autoridades han detallado que:

  • El incidente impactó correos electrónicos institucionales
  • Se investiga como un posible delito informático
  • El proceso sigue en curso

No se han revelado mayores detalles sobre el alcance del ataque ni posibles responsables.

Investigación en desarrollo

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El Ministerio Público indicó que las diligencias continúan con el objetivo de:

  • Determinar cómo ocurrió el acceso
  • Identificar a los responsables
  • Establecer posibles afectaciones

Este tipo de casos suele implicar análisis técnicos especializados para rastrear el origen del ataque.

Seguridad digital bajo la lupa

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la seguridad informática en instituciones públicas, especialmente en entidades que manejan datos sensibles.

La CSS es una de las instituciones más importantes del país, por lo que cualquier incidente digital genera preocupación.

Por el momento, el proceso se mantiene en etapa de investigación y no se descartan nuevas actualizaciones en los próximos días. Las autoridades no han informado si hubo filtración de información.

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