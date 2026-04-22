Agroferias del IMA: lugares confirmados en todo Panamá para el jueves 23 de abril

Aquí están las Agroferias del IMA para este jueves

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/HG3WdVXj4f