Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 13:14

Agroferias del IMA: lugares confirmados en todo Panamá para el jueves 23 de abril

Conoce los puntos de las agroferias del IMA en Panamá el jueves 23 de abril Productos baratos desde las 8:00 a.m.

Agroferias IMA

Agroferias IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este jueves 23 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.

Agroferias IMA: lugares del jueves 23 de abril

Coclé

  • Cancha techada de El Roble, distrito de Aguadulce

Veraguas

  • Parque principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco
  • Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Palmas

Panamá Este

  • Loma Bonita de San José, en Tortí, distrito de Chepo

Herrera

Junta Comunal de Chepo, en el distrito de Las Minas

Panamá

  • Gimnasio Yuyín Luzcando, en Betania, distrito de Panamá

Colón

  • La Feria, corregimiento Cristóbal Este, distrito de Colón

Panamá Oeste

  • Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Guaca, distrito de David

Comarca Ngabe Buglé

  • Casa Comunal de Hato Julí, distrito de Mironó
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El IMA reiteró a la población:

  • Llevar su cédula
  • Usar bolsas reutilizables
  • Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles

Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.

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